Ghali allo scoperto: l’importante messaggio per la madre malata

Tempo fa aveva raccontato la battaglia di sua madre contro un brutto male, ora Ghali torna a parlare con tanto di foto con la donna.

Seguitissimo sui social e sulle varie piattaforme di musica, Ghali è tornato in queste ore protagonista non per qualche suo pezzo vincente ma per un messaggio molto importante relativo alle condizioni di salute di sua madre. La donna, come spiegato dall’artista tempo fa, sta lottando contro un brutto male e in occasione del suo compleanno sono arrivate delle novità importanti.

Ghali e la madre malata

Qualche mese fa, Ghali aveva apertamente voluto raccontare ai suoi seguaci una situazione di vita molto delicata. In occasione del lancio della canzone ‘Niente Panico’, l’artista aveva spiegato il senso del brano: un invito a non avere paura. Una paura che, invece, lui ha dovuto affrontare per una vicenda molto delicata del suo privato: la salute della madre.

Ghali – www.donnaglamour.it

“Mia mamma si doveva operare. Un mese fa le hanno diagnosticato il cancro per la terza volta. Quando ci siamo svegliati quella mattina, il cielo era grigio. Mia mamma si è messa a pregare e mentre lo faceva piangeva e io riuscivo a sentire le sue lacrime piombare sul tappeto”, erano state alcune delle sue parole che avevano spiazzato e commosso tutti. Ora, un aggiornamento, in occasione del compleanno della donna.

Il messaggio con l’aggiornamento

Tramite un post social, Ghali ha voluto omaggiare sua madre non solo in occasione della sua festa di compleanno ma anche per una bellissima notizia: la donna, infatti, sta guarendo ancora una volta dal cancro. L’artista, con una tenera foto dove si trova appoggiato alla signora Amel, ha scritto: “Mamma sta guarendo mi sento più carico, buon compleanno vita mia”. Poche parole ma intense e sufficienti per far arrivare un’ondata di affetto al cantante ma anche a sua mamma.