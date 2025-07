Periodo complicato e problemi di salute rilevanti per Taylor Mega che si è detta spaventata per una condizione che la sta condizionando.

Solamente qualche tempo fa si era detta quasi pazza per il suo attuale fisico, molto meglio di quando era più giovane. Ora, proprio in tema fisico, ma questa volta facendo riferimento alla propria salute, Taylor Mega ha fatto alcune confessioni molto personali legate ad una condizione che le reca dolore e paura anche in vista del futuro.

Taylor Mega: le condizioni di salute

Stando al racconto di Taylor Mega, la ragazza sarebbe alle prese con una situazione che si è venuta a creare dopo che ha iniziato delle cure per la fertilità che, però, dopo qualche tempo non ha dato gli esiti sperati, anzi. “Da lì si è creata questa cisti, ho interrotto la cura e pensavo si fosse sistemato tutto perché poi si era rimpicciolita. Adesso è tornata“, ha spiegato la ragazza sui social.

Taylor Mega – www.donnaglamour.it

La Mega ha continuato a spiegare ai fan tramite le stories Instagram: “Il corpo, per espellerla, mi fa venire mestruazioni a distanza di pochi giorni e mi debilitano tantissimo il fisico, con conseguente febbre e malessere generale”.

Momento no: la paura della influencer

La bella Taylor ha poi proseguito il suo racconto spiegando come la ginecologa le abbia dato “altre notizie tristi, che non mi sento ancora di condividere”. Probabile che la dottoressa possa averle spiegato che per avere delle soluzioni che le facciano bene sia necessario più tempo del previsto o una terapia diversa.

Anche perché, dal suo racconto, quella attuale le sta dando parecchie ansie e situazioni molto spiacevoli: “Mi cadono gli oggetti dalle mani perché probabilmente perdo tanto sangue. Adesso dovrei fare il congelamento degli ovuli, ma onestamente sono un po’ spaventata“, ha fatto ancora sapere la Mega che tempo fa aveva spiegato di non poter avere figli.