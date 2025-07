Una vacanza speciale con tanto di prime immagini ufficiali sulla “nuova vita” di Michelle Hunziker. Abbracci innamorati e un bacio che fa parlare.

Dopo aver svelato il suo segreto di bellezza, Michelle Hunziker ha deciso di rimanere sulla bocca di tutti. Questa volta per ragioni legate alla sua vita sentimentale. Infatti, la showgirl ha pubblicato per la prima volta sui propri canali social uno scatto con il nuovo compagno, Nino Tronchetti Provera, salvo poi condividere un’altra foto che la vedere baciare un altro. Non uno qualsiasi…

Michelle Hunziker: la prima foto con Provera

Quando si tratta della bella Michelle Hunziker, si sa, ogni parola, avvistamento o foto fa parlare. Ma in questo caso, diciamolo, in maniera positiva. Infatti, la showgirl, al netto degli scatti già venuti a galla in precedenza, ha voluto ufficialmente pubblicare una foto insieme al nuovo compagno, Nino Tronchetti Provera con il quale si trova in vacanza in Grecia, insieme al resto della famiglia.

Michelle Hunziker – www.donnaglamour.it

Per la coppia, che sta insieme ormai da qualche mese, si tratta della prima foto social condivisa. Uno scatto che vede i due abbracciati e intenti a godersi dei bellissimi momenti insieme. A destare curiosità, però, va detto, è stata anche un’altra immagine che coinvolge anche il passato della bella Michelle…

Il “bacio ad un altro”

Nello stesso post condiviso dalla Hunziker, infatti, sono presenti altre foto in famiglia tra cui una con il suo ex storico: Eros Ramazzotti. Ebbene sì, perché tra i vari scatti, ecco i due in un momento di affetto con tanto di bacio sulla guancia. A spiegare il significato del carosello delle immagini, poi, ci ha pensato la svizzera: “Stare insieme alle persone che ami, vederle stare bene e divertirsi… mi ricarica più di ogni altra cosa al mondo”, ha scritto la donna. “C’è un momento per lavorare e portare a casa tutti gli obiettivi prefissati, e poi un momento per far stare bene la tua famiglia e i tuoi amici… In fondo, cosa c’è di più bello della condivisione e dell’armonia? Crearla e riuscirci è meraviglioso. Rimanere sempre innamorati!“.