Clara pizzicata: spunta la foto con un misterioso ragazzo

Avvistamento curioso per Clara che potrebbe aver dato una svolta alla propria vita sentimentale. Ecco chi è stato visto con lei.

Ha da poco fatto delle confessioni inedite sulla sua vita professionale con tanto di racconto inedito sul primo concerto live. Ora, Clara ha fatto discutere per un particolare avvistamento che potrebbe significare una svolta importante a livello sentimentale. I paparazzi di Chi, infatti, l’hanno pizzicata in dolce compagnia…

Clara:da Fedez all’ex fidanzato fino al nuovo avvistamento

Questa è senza dubbio anche l’estate di Clara. Non solo per il successo di ‘Scelte stupide’ con Fedez ma anche per questioni legate al mondo del gossip e alle ipotetiche indiscrezioni sulla sua vita privata. Dopo essere stata accostata al rapper di Rozzano, infatti, la giovane artista ha dovuto fare i conti con tantissimi rumors.

La Soccini, infatti, dopo aver chiarito il suo rapporto unicamente professionale con Federico, ha fatto parlare per l’addio al suo ex fidanzato, Jacopo. Ora, però, sul suo conto si sono moltiplicate altre voci che la vorrebbero con un nuovo flirt in corso… forse.

Spunta la foto in dolce compagnia: nuovo flirt?

Come spiegato dal settimanale Chi, con tanto di foto la cantante è stata vita al Teatro del Silenzio, ma non sul palco, bensì in platea. “[…] E ad assistere allo spettacolo non era da sola. Accanto a lei, come si vede nelle foto, infatti, c’è un ragazzo alto moro. Tra i due la complicità è tangibile, sono arrivati insieme tenendosi per mano, anzi sfiorandosi delicatamente”, ha fatto sapere Chi.

E ancora: “E poi, una volta seduti si sono lasciati andare ad abbracci e carezze. Nei giorni scorsi, la stessa Clara aveva confermato la fine della storia con il suo ex Jacopo Neri. Sicuramente è una fase di cambiamenti nella sua vita e a 25 anni è giusto così”. Il settimanale ha poi tenuto a sottolineare un dato curioso: esattamente nello stesso momento in cui Fedez si è mostrato con la nuova fiamma Giulia Honegger, la Soccini sembra essere uscita allo scoperto con questo nuovo ragazzo. Staremo a vedere se ci saranno nuovi dettagli sulla sua identità.