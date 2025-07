Il successo di Temptation Island 2025 in estate e le informazioni sulla possibile edizione in autunno. Ecco cosa sarebbe stato deciso.

Non solo la “trilogia” di Temptation Island 2025 prevista da Mediaset. Il successo della trasmissione di Canale 5 guidata da Filippo Bisciglia ha già portato telespettatori ed esperti di piccolo schermo ad ipotizzare una nuova edizione in autunno esattamente come capitato in precedenza. In questo senso sarebbero filtrate informazioni sulla decisione del Biscione.

Il successo di Temptation Island 2025

Ascolti da record e Mediaset che gongola con Temptation Island 2025. Il successo del reality per coppie è confermato nei numeri e nello share che hanno portato persino Filippo Bisciglia, conduttore della trasmissione ad esultare per i risultati davvero eccellenti del programma. Le dinamiche tra fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici stanno tenendo incollati i telespettatori.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

In questo senso, visto il boom dell’edizione classica del reality, c’è chi ha già dato uno sguardo al futuro ipotizzando che Mediaset possa raddoppiare con la programmazione di Temptation anche in autunno come capitato in passato.

Edizione in autunno? Cosa sappiamo

Le voci sulla possibile comparsa di un’edizione autunnale di Temptation 2025 si sono moltiplicate negli ultimi giorni ma pare che la decisione di Mediaset sia andata in un’altra direzione. Come riportato da Novella 2000 citando Davide Maggio, infatti, il Biscione avrebbe optato per non procedere con il bis in autunno del reality per coppie, almeno salvo cambiamenti dell’ultima ora. Al momento, pare che il programma possa tornare direttamente nell’estate 2026 con nuovi protagonisti e nuove storie con Bisciglia, ovviamente, sempre al timone. A questo punto staremo a vedere se ci saranno conferme in questo senso. Come sempre il mondo del piccolo schermo è in continua evoluzione e non detto che non possano esserci delle sorprese. In effetti il successo di Temptation potrebbe aprire scenari inattesi fino ad ora.