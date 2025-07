Il curioso desiderio di Emma Marrone che non ha fatto segreto di desiderare un particolare giochino molto intimo. Di cosa si tratta.

Qualche tempo fa Emma Marrone aveva fatto sorridere per aver ricevuto un particolae oggetto “intimo” in occasione del suo compleanno. Ora, la storia si ripete, ma in questo caso è la stessa cantante ad aver richiesto, in modo gioco e scherzoso, un particolarissimo “giochino erotico” che fa parte della nuova linea di Harry Styles di cui è una fan.

Emma Marrone fan di Harry Styles

Come i fan di Emma Marrone sanno bene, la donna è una super fan di Harry Styles. In passato, la cantante, ora in una pausa dalla musica, aveva manifestato grande ammirazione per l’artista dando vita anche a simpatici siparetti. A conferma del suo essere seguace dell’ex membro degli One Direction, la cantante, lo scorso novembre, prima di dare avvio al tour, aveva condiviso una foto di buon auspicio con addosso una maglietta portafortuna.

Quella speciale t-shirt portava con sé una scritta: “Sono la futura signora Styles”, facendo riferimento ad un ipotetico matrimonio col suo idolo di sempre. Adesso, sempre la Marrone si è resa protagonista di un’altra gag che riguarda sempre Styles e la sua nuova linea di prodotti che fa riferimento al benessere se**uale, aggiungendo appunto delle novità al suo brand.

Il siparietto sul giochino erotico

Dando uno sguardo ai social, ecco alcune stories Instagram rese pubbliche dalla Marrone e dalla sua manager e amica Francesca Savini. Tra le due c’è stato uno scambio di battute proprio su uno degli oggetti del piacere della linea di Styles ed in particolare a quello che sembra essere un vibratore da circa 68 dollari con delle modalità di utilizzo speciali. “Se non me lo regali non sei mia sorella“, si legge nella conversazione tra le due pubblicata dalla cantante. La manager ha quindi risposto: “Secondo te?”. Emma, con simpatia e senza alcun tipo di vergogna, ha quindi affrontato il tema del benessere e del piacere intimo pubblicamente. Un bel segnale di libertà che merita gli applausi e anche qualche risata.