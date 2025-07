Colpo di scena per Temptation Island 2025: arriva la trilogia in prima serata

La decisione pazzesca di Mediaset e Pier Silvio Berlusconi su Temptation Island 2025. In prima serata il tris del reality per coppie. I dettagli.

La colonna sonora di Temptation Island 2025 potrà essere ascoltata per tre serate consecutive da parte degli appassionati del reality per coppie. Ebbene sì perché Pier Silvio Berlusconi e Mediaset hanno preso una decisione senza precedenti puntando forte su quella che è stata definita “la trilogia” del programma che andrà in onda ben tre sere consecutive per il gran finale.

Temptation Island 2025: arriva la trilogia

La prossima settimana sono previste sorprese sulle reti Mediaset ed in particolare su Canale 5 dove accadrà qualcosa di mai visto prima con tre appuntamenti consecutivi di un programma tv. Proprio così e la trasmissione sarà Temptation Island 2025 che andrà eccezionalmente in onda martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio in prima serata.

Di fatto, il reality per coppie di cui già si è tentato il doppio appuntamento farà addirittura il tris. La ragione è molto semplice: gli ascolti da record su Canale 5 della trasmissione guidata da Filippo Bisciglia hanno convinto i piani alti del Biscione a tentare l’incredibile azzardo.

I dettagli per il gran finale

Mediaset ha definito questa mossa “un regalo per telespettatori e appassionati: la trilogia televisiva di un racconto moderno in tre atti, condotto da Filippo Bisciglia, accompagnerà il pubblico fino al gran finale”. “Le tre serate del docu reality, prodotto da Maria De Filippi con Fascino PGT, porteranno i telespettatori al cuore delle storie, tra emozioni forti, relazioni messe alla prova, decisioni difficili e confronti carichi di intensità”, si legge. “La trilogia rappresenta una proposta inedita per celebrare il successo del programma, a chiusura di un mese straordinario che lo consacra – ancora una volta – come fenomeno dell’estate televisiva italiana”, ha fatto sapere sempre il Biscione. Appuntamento quindi per martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio in prima serata.