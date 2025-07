Gerry Scotti, l’assurda firma sul contratto: “Soldi? Ho riempito gli spazi vuoti”

Retroscena sul famoso conduttore Mediaset Gerry Scotti che ha rivelato come sia andata la firma del contratto Mediaset con Pier Silvio e non solo.

Dopo aver raccontato come abbia reagito Maria De Filippi al suo addio a Tu si que Vales, Gerry Scotti è stato protagonista di una interessante intervista a Repubblica nella quale ha avuto modo di parlare di alcune storiche trasmissioni Mediaset ma anche della firma del suo contratto andando a svelare un rapporto speciale con Pier Silvio Berlusconi.

Gerry Scotti: dalla Ruota della Fortuna a Striscia

Tornato sul piccolo schermo con La Ruota Della Fortuna, Gerry Scotti ha subito fatto registrare ascolti record. Numeri che confermano la bontà della scelta e soprattutto la capacità e il carisma del conduttore. Proprio sul programma, il presentatore ha detto: “È un gioco, con tutti i crismi della tradizione e la giusta modernità. Alle 20:30 c’è chi torna dal lavoro, chi dalla spiaggia. Gli facciamo compagnia“.

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

Ben diverso, invece, il commento in merito alla scomparsa, almeno per ora, di Striscia la Notizia dal palinsesto: “È stata una decisione epocale. Io ero seduto al bancone di Striscia, vedevo Antonio perplesso. Anche per me è un dispiacere, Striscia è la cosa più importante della mia carriera. E ho lasciato Tu si que vales, che ho fatto per 14 anni. Ho compiuto le mie scelte. L’estate era il momento giusto, abbiamo lavorato tanto a questa sfida”.

La firma sul contratto con Pier Silvio

Tra i vari passaggi dell’intervista a Repubblica, Scotti ha anche sottolineato l’ottimo rapporti di stima con Pier Silvio Berlusconi. Facendo riferimento al retroscena relativo al compianto Silvio Berlusconi e ad rinnovo di contratto dove il Cavaliere disse ‘Scrivi tu la cifra’, Gerry ha raccontato come siano andate le cose con l’attuale ad di Mediaset.

“L’affetto è la cosa che mi emoziona di più. Con Pier Silvio ci siamo visti al ristorante, abbiamo rinnovato il contratto senza precisare la cifra e la durata. Una volta che ci siamo stretti la mano quella sera, sono passato all’ufficio contratti e ho riempito gli spazi vuoti“.