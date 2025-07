Gerry Scotti racconta l’addio a Tú sí que vales e svela cosa gli ha detto Maria De Filippi dopo la scelta.

Gerry Scotti ha ufficialmente detto addio a Tú sí que vales, il fortunato show del sabato sera di Canale 5, dove per anni ha ricoperto il ruolo di giudice. A prendere il suo posto sarà Paolo Bonolis, mentre il conduttore lombardo è tornato in grande stile alla guida de La Ruota della Fortuna, in una nuova collocazione strategica nell’access prime time.

In un’intervista a Chi, Scotti ha rivelato i motivi della sua scelta e il contenuto del confronto avuto con Maria De Filippi prima della decisione definitiva. Scopriamo che cosa gli ha detto la queen di Mediaset.

“Ne è valsa la pena”: il sostegno di Maria De Filippi

“La prima persona con la quale mi sono confrontato è stata Maria De Filippi” ha raccontato Scotti. “Eravamo molto dispiaciuti e ci siamo detti: ‘Speriamo che il risultato valga il sacrificio‘“.

Le parole della De Filippi non hanno tardato ad arrivare dopo il debutto di La Ruota della Fortuna: “Ne è valsa la pena“.

Una frase che ha rassicurato il conduttore, che ha ammesso quanto fosse rischiosa la scelta di collocare il game show nell’access prime time, una fascia oraria delicata finora occupata da programmi storici come Paperissima e Striscia la Notizia.

Gerry Scotti pronto per una nuova stagione ricca di appuntamenti

Il successo riscosso da La Ruota della Fortuna conferma la popolarità di Gerry Scotti, tra i volti più amati della televisione italiana. Ma non è finita qui: in autunno tornerà con Caduta Libera nel preserale e una nuova versione di Chi vuol essere milionario? in prima serata.

Nonostante il triste addio al celebre programma del sabato sera, Gerry Scotti è pronto ad affrontare una nuova stagione che continuerà a vederlo protagonista.