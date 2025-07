Temptation Island: Alessio Loparco e Sonia Mattalia stanno di nuovo insieme? Spuntano segnalazioni e video.

La nuova edizione di Temptation Island ha già fatto parlare di sé, ma una delle coppie che ha maggiormente catturato l’attenzione del pubblico è senza dubbio quella formata da Alessio Loparco e Sonia Mattalia. I due avvocati hanno vissuto momenti di forte tensione durante il falò di confronto, culminato con parole dure da parte di Alessio: il 39enne ha dichiarato di non sapere se ha mai realmente amato Sonia, criticandola per aver richiesto un confronto anticipato, interrompendo la sua esperienza nel programma. Ma com’è realmente finita tra i due?

Le segnalazioni sui social: “Vivono ancora insieme”

Nonostante la rottura ufficiale andata in onda, oggi si torna a parlare di loro. A distanza di un mese dalle registrazioni, alcuni indizi e segnalazioni suggeriscono che tra Alessio e Sonia potrebbe esserci stato un ritorno di fiamma.

A lanciare la bomba è stata Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, che ha condiviso diverse segnalazioni secondo cui Alessio e Sonia sarebbero tornati insieme e addirittura convivrebbero.

Qui il video del falò di confronto.

“I due avvocati sono tornati insieme e vivono insieme. Notizia 100% vera” ha scritto un follower, spiegando di conoscere persone vicine alla coppia.

Inoltre, alcune ragazze che hanno incontrato Alessio al mare gli avrebbero chiesto della situazione sentimentale con Sonia. La sua risposta, pur vaga, lascia intendere una riconciliazione: “Nella vita si può sempre sistemare tutto” ha detto sorridendo.

Le parole di Sonia e le clausole del programma

Durante il falò, Sonia non aveva escluso la possibilità di un futuro con Alessio, dichiarando a Filippo Bisciglia: “L’amore non posso cancellarlo certo in pochi giorni“. La speranza di un chiarimento sembrava viva e oggi, con queste segnalazioni, quella speranza sembra essere diventata realtà.

Va ricordato che i protagonisti di Temptation Island sono legati da clausole contrattuali che impediscono loro di mostrarsi pubblicamente insieme prima della fine della messa in onda. È quindi possibile che i due stiano aspettando il momento giusto per ufficializzare il ritorno.