“Mi sentivo insicuro”: Goffredo Cerza confessa l’intervento a cui si è sottoposto

Momento di apertura con i fan da parte di Goffredo Cerza, compagno di Aurora Ramazzotti, che ha parlato di una situazione che gli stava creando disagi.

Dopo il regalo extra lusso di cui aveva fatto menzione qualche tempo fa, Goffredo Cerza è tornato a parlare di sé e di una situazione che lo stava mettendo a disagio. Il compagno di Aurora Ramazzotti, infatti, ha spiegato di aver dovuto fare i conti con la caduta dei capelli e di essere ricorso ad un trapianto tricologico di cui ha ora mostrato ogni step.

Goffredo Cerza e i motivi del trapianto di capelli

Dedicando un momento social ai fan, Goffredo Cerza ha voluto raccontare in modo molto onesto e diretto una problematica di cui ha sofferto in passato e che lo ha portato ad intervenire. L’uomo, compagno di Aurora Ramazzotti, ha spiegato di aver dovuto fare i conti con la caduta dei capelli, cosa che lo ha visto agire di conseguenza con un trapianto.

“Ciao a tutti! Come molti di voi sapranno, a gennaio 2024 ho fatto un trapianto di capelli“, ha esordito l’uomo in un filmato social. “Adesso che siamo a luglio 2025, quindi 18 mesi dall’intervento, volevo condividere con voi il percorso e i risultati”. Cerza ha spiegato che questa situazione di perdita di capelli gli stava creando dei disagi: “L’ho fatto perché mi sentivo insicuro. La caduta dei capelli stava un po’ togliendo la mia autostima”.

I risultati raggiunti: il video

Nella clip pubblicata su Instagram, Cerza ha quindi ripercorso ogni tappa vissuta spiegando come la foto selfie che si era scattato il giorno dell’intervento era stata motivo di messaggi di incoraggiamento ma che, secondo lui, in realtà non serva coraggio per queste cose e, anzi, non ci dovrebbe essere nulla di male nel condividerle: “Non bisogna nascondersi“, ha detto. Poi, ecco i risultati che sembrano essere stati ottimali con tanto di testa ricolma di capelli che rispetto a 18 mesi fa sembra ben diversa: “Il post operatorio è il cuore del percorso, vale il 50% del successo”, ha spiegato ancora aggiungendo che occorra sempre rivolgersi a degli esperti e professionisti per queste ocse.