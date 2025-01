Compleanno con autoregalo per Goffredo Cerza che ha deciso di compiere un importante investimento e farsi un dono super costoso.

Tanti auguri a Goffredo Cerza che in queste ore ha festeggiato il suo 29esimo compleanno. Il fidanzato di Aurora Ramazzotti, sui social, ha fatto vedere cosa abbia deciso di comprarsi per festeggiare al meglio questa giornata importante. Il 29enne ha optato per acquistare una vettura davvero importante e costosa…

Goffredo Cerza, il regalo di compleanno: il costo dell’auto

Tramite le sue stories sui social, Goffredo Cerza, che solitamente preferisce un low profile, ha deciso di far vedere a tutti come abbia deciso di passare alcune ore di questa giornata per lui speciale in occasione del suo compleanno.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Il compagno di Aurora Ramazzotti ha scelto di comprarsi una vettura, almeno così sembra, come regalo di compleanno.

“Mi sono fatto un regalo”, ha scritto Cerza mostrando delle immagini una storia Instagram in una salone di auto e dando alcune ipotesi su quale sia stata la sua scelta in termini di vetture.

Alla fine, Goffredo ha fatto vedere di aver preso una BMW M3 Touring. Si tratta di un’auto molto bella ed elegante ma soprattutto costosa. Infatti, pare che il suo prezzo sia, per la vettura base, di oltre 150mila euro.

Gli auguri di Aurora Ramazzotti

Oltre al regalo super lusso che Goffredo si è fatto, tra le stories Instagram del ragazzo è stata condivisa anche la bella dedica della sua dolce metà. Aurora Ramazzotti, infatti, ha voluto augurare al padre di suo figlio un bellissimo messaggio: “Auguri alla mia anima gemella, alla parte logica di me, al mio migliore amico, al mio più grande sostenitore, alla mia persona nel mondo, al mio ago della bilancia. +29!!! Ti amooooooooooo”, il tutto condito da una loro foto insieme in una spiaggia mozzafiato probabilmente relativa al recente viaggio in Kenya.