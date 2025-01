Annunciati i co-conduttori della prima serata di Sanremo 2025: Gerry Scotti e Jovanotti protagonisti della kermesse.

L’annuncio dei co-conduttori scelti da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2025 per le serate del 12, 13, 14 e 15 febbraio ha sorpreso i fan della kermesse canora. Ma nelle ultime ore è giunto un ulteriore annuncio: quello dei nomi dei co-conduttori della prima serata.

Durante il weekend è stata ufficializzata una notizia che ha già fatto il giro dei media: Lorenzo Jovanotti, insieme a Gerry Scotti, sarà co-conduttore della prossima edizione del Festival. Un’accoppiata inedita che promette scintille durante la prima serata della kermesse, che si terrà nella Città dei Fiori.

Ma scopriamo tutti i dettagli.

I co-conduttori del Festival di Sanremo 2025

L’annuncio dei conduttori della prima serata del Festival è stato confermato dai quotidiani italiani. Dagospia ha annunciato la presenza di Gerry Scotti, noto volto Mediaset, mentre Il Messaggero ha rilanciato la notizia che Jovanotti si aggiungerà come co-conduttore.

In un’intervista, Carlo Conti ha dichiarato di aver cercato con insistenza i suoi amici più cari, Scotti e Jovanotti, per affiancarlo in questo evento televisivo di portata internazionale.

Jovanotti

Ma dietro la partecipazione di Jovanotti al Festival di Sanremo c’è un motivo ben preciso.

Sanremo 2025: una coppia di artisti sul palco

Jovanotti, oltre ad essere un ospite d’eccezione, avrà l’opportunità di promuovere il suo nuovo album.

La sua presenza sul palco del Teatro Ariston non è solo una novità per i fan della musica italiana, ma anche per coloro che lo vedranno in una veste completamente nuova: quella di co-conduttore.

La scelta di questi due grandi nomi non è casuale. Carlo Conti ha voluto affiancarsi a due amici che rappresentano il cuore della cultura televisiva e musicale italiana. Nonostante si fosse parlato inizialmente di altre celebrità come Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, l’annuncio di Gerry Scotti e Jovanotti ha sorpreso tutti, ma sembra proprio che questo duo sia quello giusto per l’edizione di Sanremo 2025.