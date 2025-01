Iva Zanicchi, il compleanno e il regalo speciale di Pier Silvio Berlusconi

Tanti auguri a Iva Zanicchi che ha festeggiato il suo 85esimo compleanno. Tantissimi i messaggi d’affetto per donna e i regali ricevuti…

Sono state ore importanti per Iva Zanicchi che ha festeggiato il suo 85esimo compleanno. Al Corriere della Sera, l’Aquila di Ligonchio ha raccontato in che modo abbia vissuto questa giornata di gioia ma anche con un pizzico di tristezza vista l’assenza del suo grande amore Fausto Pinna, di recente scomparso. La donna ha poi svelato di aver ricevuto degli auguri speciali e anche un regalo apprezzato da parte di Pier Silvio Berlusconi.

Iva Zanicchi, il compleanno senza Fausto

Un compleanno di gioia ma anche con un pizzico di amarezza per Iva Zanicchi che ha festeggiato i suoi 85 anni senza alcuna festa eclatante visto che il grande amore, Fausto Pinna, è scomparso da pochi mesi. “Chiederò solo alla signora che mi aiuta in casa di prepararmi il riso con il latte che mi faceva da bambina mia mamma. Da giovane non amavo molto i dolci, ora mi mangerei solo quelli”, ha spiegato la donna al Corriere della Sera.

Iva Zanicchi

Al netto di questa mancata festa, va detto, la Zanicchi non ha perso il sorriso: “Però questa giornata meravigliosa, con il sole e i miei scoiattoili che volano sugli alberi nel verde della Brianza mi riempiono il cuore”, ha ammesso ancora l’Aquila di Ligonchio.

Gli auguri e i regali ricevuti

Se si parla di compleanno e di auguri non può mancare la domanda di rito su chi l’abbia contattata in queste ore. La Zanicchi ha spiegato che il primo a sorprenderla sia stato Al Bano che le ha fatto gli auguri cantandoglieli “al telefono con quella sua bella voce tenorile. Siamo molto amici, però se anche tardava un po’ mica succedeva niente”.

Non è mancato anche un regalo particolare come quello di Pier Silvio Berlusconi: “Un mazzo enorme (di fiori ndr) da Piersilvio Berlusconi che non dimentica mai di farmi gli auguri“.

Ma pure quello di sua figlia: “Mia figlia Michela mi ha fatto alcuni regaluzzi, in particolare un paio di ciabatte chic in velluto come quelle di Briatore. Il regalo più bello è però l’affetto delle persone”. Persone che la stezza Iva ha ringraziato anche sui social.