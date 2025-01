La coppia che nessuno si aspetta: Amici e Uomini e Donne si “mescolano”, la foto…

Potrebbe essere in corso una relazione inattesa tra una ex Amici e un ex Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta. E quella foto…

Non c’è certezza ma i pensieri dei rispettivi fan sono già andati oltre dando per nata una nuova coppia. Di chi si tratta? Di due volti di Canale 5, lei ballerina di Amici, lui ex tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Isobel Kinnear e Federico Nicotera che, secondo alcuni, starebbero intraprendendo una relazione…

Isobel Kinnear e Federico Nicotera sono una coppia? La foto

Gli appassionati di Amici e di Uomini e Donne stanno già sognando ad occhi aperti dopo un recente post social di Isobel Kinnear che ha fatto vedere uno scatto che sembra voler far intendere la dolce presenza di un uomo al suo fianco.

Tale individuo, secondo i più attenti, potrebbe essere l’ex tronista… Federico Nicotera.

Maria De Filippi

Nei giorni scorsi, come detto, la ballerina di Amici ha condiviso una serie di foto che raccontano i suoi ultimi mesi, da ottobre a gennaio. Tra queste immagini è stata notata quella dove la ragazza appare essere presa mano nella mano con un uomo il cui volto, va detto, è rimasto celato.

In tanti hanno associato la sagoma all’ex tronista Federico Nicotera anche perché sarebbero stati notati dei potenziali indizi che potrebbero ricollegarli.

Le reazioni sui social

Secondo gli utenti del web più attenti, infatti, ci sarebbero una serie di possibili indizi che ricollegherebbero la ballerina e l’ex tronista. In primo luogo ci sarebbe stato uno scambio di like tra i due. Isobel e Federico, infatti, si sarebbero scambiati apprezzamenti reciproci.

Ma non solo. Infine, ma non meno importante, pare che la mamma dell’ex tronista abbia iniziato a seguire la ballerina sui social. Staremo a vedere se effettivamente i due vorranno dire qualcosa su queste voci o lasceranno i rumors alimentarsi da sé.