“Cosa mi ha detto mia moglie prima di morire”: il dolore di Memo Remigi

Ritorno in televisione per Memo Remigi che ha parlato della perdita della sua amata moglie Lucia e del caso passato con Jessica Morlacchi.

Non lo si vedeva in televisione da diverso tempo, dopo il caso legato alla ormai famosa presunta molestia ai danni di Jessica Morlacchi. Stiamo parlando di Memo Remigi che è stato ospite di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. L’uomo ha avuto modo di raccontare diversi aspetti della sua vita, compreso quella querelle che lo ha allontanato dal piccolo schermo. Non sono mancati, poi, passaggi molto toccanti sulla perdita dell’amata moglie, la signora Lucia.

Memo Remigi, il ricordo della moglie

Tra i vari passaggi dell’intervista a Verissimo di Memo Remigi, spiccano senza dubbio quelli relativi alla sua vita amorosa e alla relazione con la moglie. L’uomo ha ammesso di aver fatto parecchi errori nella sua vita. “Non sono stato sempre fedele a mia moglie ma mi ha sempre dato la possibilità di rimediare in qualche modo, lasciandomi la porta aperta”, ha raccontato.

Memo Remigi

“Ad un certo punto però mia moglie non ha sopportato più nulla di tutto questo e ci siamo separati, ha preso tutte le mie cose e le ha buttate”, ha svelato ancora Remigi.

“Poi ci siamo riavvicinati, ci sentivamo comunque tutti i giorni, non mi sono mai fatto mancare come padre e anche, devo dire, come marito”.

E in questo senso il buon Memo ha raccontato sempre a Verissimo alcune delle parole dell’amata moglie Lucia sul punto di morte: “Quando se ne stava andando ha detto una frase… ‘Guarda che quando me ne vado… non ti metterai a fare il piagnone. Mi raccomando, non piangerti addosso perché la vita ti potrà dare ancora tante cose'”.

La vicenda con Jessica Morlacchi

Remigi è poi tornato sul famoso caso di presunte molestie avvenuto anni fa con Jessica Morlacchi durante una famosa trasmissione Rai: “È stato un gesto mal interpretato“, ha raccontato l’uomo facendo riferimento alla mano che scese verso il lato B della donna.

“Una condanna sopra le righe,una fucilazione senza giustificazione. Mi ha fatto male, per due anni sono rimasto senza lavoro, è stata molto dura per me”, ha ammesso.

Adesso Remigi è andato avanti: “Cerco di dimenticarla questa storia, è stato un momento molto brutto della mia vita perché ci sono andati di mezzi anche i miei nipoti e una mia carriera costruita all’insegna dell’onestà e della signorilità, non sono mai stata una persona volgare. E a Jessica auguro ogni fortuna”.