La Regina Camilla ha attirato l’attenzione negli ultimi giorni per un dettaglio che in tanti hanno notato relativo al suo viso.

Non solo le vacanze “segrete” di William e Kate. A far parlare in merito alla Famiglia Reale Inglese è stata nelle ultime ore anche la Regina Camilla ed in particolare un dettaglio notato da diverse persone riguardo al suo viso. In occasione del suo 78esimo compleanno, infatti, la donna ha attirato l’attenzione sembrano quasi “ringiovanita”.

Camilla: il dettaglio del viso notato

La regina Camilla ha da poco compiuto 78 anni, ma a giudicare dal suo aspetto, sembra aver trovato la chiave della giovinezza. In occasione del compleanno, celebrato la scorsa settimana, molti osservatori hanno notato un cambiamento nel suo look che l’ha fatta apparire più fresca e ringiovanita. Il Mirror ha provato a fare delle ipotesi.

Secondo il tabloid inglese, Camilla potrebbe essersi concessa un piccolo trattamento estetico per festeggiare l’evento, ispirandosi forse allo stile curato della nuora, la principessa Kate. I fan più attenti della famiglia reale hanno notato in particolare una trasformazione nelle sue sopracciglia…

Il parere dell’esperta

Seguendo le ipotesi sulle sopracciglia della Regina, queste sarebbero apparse anche in una foto pubblicata dai profili ufficiali della Royal Family, più scure, più marcate, perfettamente definite. Secondo Karen Betts, esperta di trucco, si tratterebbe di un trattamento semipermanente, forse un tatuaggio estetico. “A un occhio esperto, sembrerebbe che la regina Camilla si sia fatta tatuare le sopracciglia. L’aspetto definito e più scuro è tipico subito dopo il trattamento: le sopracciglia di solito si ammorbidiscono nel colore e nella forma entro 7-10 giorni”, ha detto la Betts.

Naturalmente, non si può escludere che la regina abbia semplicemente cambiato matita o tonalità, ma il restyling è parso evidente. Camilla, tra l’altro, non sarebbe la prima Reale a suscitare curiosità per un cambiamento estetico: anche la principessa Kate, nel 2021, attirò l’attenzione con sopracciglia visibilmente più folte. In quell’occasione, molti avevano ipotizzato che avesse sperimentato la laminazione, un trattamento molto in voga, anche se la notizia non venne mai confermata.