William e Kate scelgono Cefalonia per le vacanze in famiglia: privacy, salute e un legame speciale con la Grecia.

Vacanze sotto massima discrezione per William e Kate, volati con i figli e i genitori di lei sull’isola greca di Cefalonia. La notizia, rimbalzata tra i media britannici e greci, ha destato grande curiosità per la scelta inconsueta: niente mete affollate come Mykonos o Santorini, ma una delle Ionie più selvagge e silenziose. Secondo alcune testimonianze, i principi del Galles sarebbero atterrati con un jet privato all’aeroporto di Argostoli, per poi imbarcarsi su un maxi-yacht avvistato al largo di Agia Efimia. Ma scopriamo tutti i dettagli della vacanza segreta dei reali.

William e Kate in vacanza a Cefalonia

Un soggiorno blindato, lontano da occhi indiscreti e paparazzi, probabilmente pensato per garantire a Kate Middleton un momento di respiro e tranquillità.

La principessa del Galles è alle prese con cure delicate e ha ridotto gli impegni pubblici. In Grecia ha quindi trovato un rifugio ideale per rigenerarsi con la propria famiglia.

La scelta di Cefalonia non è casuale. William e Kate, infatti, avrebbero un legame affettivo con le isole greche che affonda le radici nella storia della Casa Reale. Infatti, il Principe Filippo, nonno di William, nacque a Corfù e conservò per tutta la vita un forte attaccamento alla Grecia.

Anche il Re Carlo ha più volte parlato del suo affetto per la cultura greca e ha voluto mantenere viva questa connessione.

William e Kate scelgono la discrezione

Oltre al bisogno di riservatezza, la vacanza di William e Kate a Cefalonia potrebbe indicare anche altro: i futuri regnanti, pur rispettando le tradizioni, si muovono con uno stile personale, attento al benessere familiare e alle proprie radici.

Un gesto che rafforza il legame tra la monarchia britannica e il resto dell’Europa. Intanto i principi del Galles si godono una vacanza rilassante lontano dai doveri della famiglia reale.