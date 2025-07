Clara non si nasconde: la confessione inaspettata

Al centro di tanti rumors non solo a livello musicale ma anche privato, Clara si è raccontato non nascondendo una confessione importante.

Si sono moltiplicate le voci sul suo conto e su quello di Fedez nelle ultime settimane, ma Clara ha tirato dritto e Vanity Fair si è concessa una serie di riflessioni importanti che la riguardano da molto vicino. Non solo a livello personale ma anche in chiave artistica e professionale con tanto di confessione relativa alla polemica sui finti sold out di cui tanto si discute negli ultimi mesi.

Clara e gli inizi nella musica

Intervistata da Vanity Fair, la giovane cantante Clara ha avuto modo, tra i vari passaggi, di raccontare come si sia avvicinata al mondo della musica: “È iniziata sotto il segno del Covid: postavo le mie canzoni su Instagram. Poi, grazie al brano ‘Io e te’ con il rapper napoletano Nicola Siciliano, mi ha notato una discografica e mi ha fatto un piccolo contratto […]”, ha fatto sapere la ragazza.

Clara Soccini – www.donnaglamour.it

Successivamente è arrivato il provino vincente per Mare Fuori: “Di sicuro, il personaggio di Crazy J ha cambiato il corso del mio destino”, ha fatto sapere l’artista che da quel momento ha avuto un vero e proprio boom che, però, è stato graduale.

La confessione inaspettata

Proprio in questo senso, sempre nell’intervista a Vanity Fair di cui vi stiamo riportando solo alcuni passaggi, Clara ha spiegato che all’inizio non abbia avuto troppo successo, specie in live. In questa chiave rientra anche il discorso molto attuale dei finti sold out in presenza: “Sembra che se non riempi i concerti sei una sfigato. Che ansia!”, ha detto la Soccini.

Da qui la confessione inaspettata: “Nel mio primo tour, in alcuni club non ho superato la metà della capienza. Non mi sono sentita una perdente, mi sono detta: ‘vabbè, con calma spero di convertire gli ascoltatori di Spotify in spettatori ai live’. Però mi rendo conto che ci si aspetta una rapidità di successo folle. Ehi, calmi: sto in giro da due anni”, ha ammesso la donna.