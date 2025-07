Tale e Quale Show: spuntano tre vipponi nel cast finale

In vista dell’inizio della trasmissione di Carlo Conti, Tale e Quale Show, ci sarebbero i primi tre nomi vip che comporranno il cast.

Non solo le voci in merito alla prossima kermesse di Sanremo relative ai co-conduttori e ai compagni di viaggio di Carlo Conti. Il presentatore è ancora al centro di altre indiscrezioni in merito ad un’altra trasmissione seguitissima: Tale e Quale Show. In questa ottica sarebbero spuntati i primi tre nomi di vip che dovrebbero far parte del cast finale.

Sale l’attesa per il cast di Tale e Quale Show

Come ogni anno, quando si arriva a questo periodo, Carlo Conti è solito comunicare le proprie decisioni in merito al cast di Tale e Quale Show, programma seguitissimo di Rai 1 che ogni stagione fa registrare dati di ascolto da record. Il format vincente è sostenuto anche dalle scelte del presentatore in termini di concorrenti.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

Anche in vista della prossima edizione le decisioni del presentatore saranno fondamentali. In questa ottica sono già circolati alcuni rumors e nomi ma nelle ultime ore tre di questi sarebbero diventati “più concreti”.

I tre nomi vip “già scelti”

Un primo nome che potrebbe aver strappato il “sì” di Conti è quello di Sabrina Stilo. A spiegare la sua situazione ci ha pensato Giuseppe Candela su Dagospia: “La showgirl, nota negli anni 90, Sabina Stilo punta a Tale e Quale Show. Stilo si è sottoposta al provino e spera di strappare il sì di Carlo Conti che non ha ancora ufficializzato il cast dello show che tornerà in onda su Rai1 a settembre il venerdì sera […]”.

Il secondo nome di cui si parla tra quelli possibili del cast finale è quello di Mavi. Stando a Garbiele Parpiglia, la cantante neomelodica, che tra le tante cose ha preso parte anche a Made in Sud, potrebbe essere tra le scelte di Conti. Il terzo nome, invece, è stato dato da Deianira Marzano che ha parlato di Jonathan Kashanian, anche se in questo caso sappiamo solo che ha sostenuto un casting.

Non resta che attendere l’annuncio ufficiale del cast da parte di Conti per scoprire se questi tre vipponi faranno davvero parte della trasmissione o meno.