“Lo confesso”: la particolare ammissione in pubblico di Ilary Blasi

Una simpatica rivelazione da parte di Ilary Blasi che ha pubblicamente confessato di avere un debole per una particolare canzone.

Le dolci vacanze con il suo Bastian, non senza qualche “piccolo rischio”, ma anche la presenza in tv con Battili Live. Stiamo parlando di Ilary Blasi che si è resa protagonista di una particolare confessione davanti al pubblico nel corso dell’ultimo evento musicale da lei presentato. La showgirl si è fatta scappare un aneddoto davvero simpatico.

Ilary Blasi e le gag a Battiti Live

Protagonista al timone di Battiti Live, il programma musicale che coinvolge decine di cantanti ogni estate, Ilary Blasi anche in quest astagione si è già messa in evidenza con alcuni momenti davvero esilaranti durante le varie serate. La conduttrice, infatti, è solita scherzare con il pubblico e con il collega Alvin ma non solo.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

In precedenza, la Blasi si era trovata anche a fare dell’ironia con alcuni artisti e persino a confessare una certo gradimento a qualcuno, per esempio Annalisa. Adesso, nell’ultima serata, ecco la confessione che ha coinvolto persino Loredana Bertè.

La confessione sulla suoneria del telefonino

Sul palco dell’evento, la Blasi ha chiacchierato qualche istante con la Bertè che aveva appena concluso la sua esibizione e le ha confessato di utilizzare una sua canzone come suoneria del telefonino. “Io ti devo confessare una cosa. Sono una tua grandissima fan”, ha esordito la conduttrice. “Pensa che il mio telefonino, la suoneria del mio telefonino c’è una tua canzone. Quella che fa ‘che cosa vuoi da me’”, ha detto Ilary canticchiando il brano in questione, ovvero ‘Cosa ti aspetti da me’. “Quando mi chiamano io metto quella, per farti capire quanto sono tua fan”, ha aggiunto trovando la reazione divertita e compiaciuta della Bertè e ovviamente anche quella di tutti i presenti in quel momento alla serata.