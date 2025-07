Sanremo 2026, retroscena bomba sui cantanti: cosa stanno facendo alcuni big

In vista del Festival di Sanremo 2026 ci sarebbe già una prima clamorosa anticipazione che riguarda i big che vogliono prendere parte alla kermesse.

Mancano ancora diversi mesi a quello che sarà il Festival di Sanremo 2026 ma per la kermesse musicale sono già attesi debutti pazzeschi e ritorni eccellenti. In questa ottica è da leggere l’indiscrezione davvero esplosiva che riguarderebbe alcuni big intenzionati a prendere parte all’evento ancora una volta condotto da Carlo Conti.

Carlo Conti pronto per Sanremo 2026

Come detto, manca ancora diverso tempo al Festival di Sanremo 2026 eppure la macchina dell’organizzazione è già in moto. In particolare, Carlo Conti sta già studiando le mosse da mettere in atto alla kermesse musicale non solo per quanto riguarda co-conduttori e “compagni di avventura” ma anche e soprattutto in termini di musica e canzoni.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

Il presentatore ha affermato già in diverse occasioni di aver ricevuto le prime canzoni in vista della prossima edizione del Festival e di essere a lavoro per organizzare un evento con i fiocchi soprattutto sotto l’aspetto della canzone italiana. A tal proposito, una indiscrezione lanciata da La Stampa vedrebbe alcuni big essere già “orientati” proprio alla kermesse.

L’indiscrezione su alcuni big

Senza giri di parole, La Stampa ha riportato le intenzioni di alcuni dei cantanti maggiormente in vista del momento in vista di Sanremo 2026. Alcuni dei top artisti, infatti, avrebbero preferito rinunciare al tormentone estivo proprio in vista del Festival. I cantanti avrebbero deciso di non giocarsi le loro carte più forti e pare che alcuni di loro avrebbero “canzoni bomba” nella speranza che queste vengano scelta da Conti. “Sanremo si mangia l’estate: il sì di Conti meglio di un tormentone”, ha titola il quotidiano nella sua versione online. “Da Annalisa a ComaCose fino a Lauro puntano tutti all’Ariston”, si legge ancora. Staremo a vedere.