Wanda Nara, svolta con Mauro Icardi: clamoroso passo indietro

La tanto discussa storia, ora finita, tra Wanda Nara e Mauro Icardi potrebbe essere ad una svolta decisiva. Cosa ha detto l’argentina.

Un amore nato non senza polemiche e finito, ancora peggio di come fosse iniziato. Stiamo parlando della situazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi, di recente protagonisti di una serie di frecciate con tanto di foto pubbliche del conto bancario. Un rapporto deteriorato nel tempo ma che ora potrebbe avere una svolta inaspettata.

Wanda Nara, la situazione sentimentale turbolenta

Nel corso degli ultimi anni, la vita privata di Mauro Icardi e Wanda Nara è stata sotto i riflettori. In particolare quella della showgirl argentina che dopo Maxi Lopez e, appunto, Maurito, si è trovata ad essere associata a diversi personaggi, non ultimo L-Gante con cui ha intrapreso una storia poi, a quanto pare, già terminata.

In questa fase della sua vita, la bella Wanda sembra intenzionata a dedicarsi a se stessa e soprattutto ai suoi figli e per farlo ha optato per deporre le armi. Almeno a parole. Sui social, infatti, ecco la svolta inaspettata verso Icardi, padre delle sue due bimbe, Isabella e Francesca.

La decisione su Mauro Icardi

In un Q&A sui social, Wanda ha fatto sapere di aver cambiato idea in merito ai rapporti con Icardi: “Sono in contatto con Mauro, lo informo, gli mando foto e video delle ragazze. Ho promesso di fargli fare telefonate liberamente tutti i giorni e all’ora che preferisce. Quando il mio lavoro me lo permetterà, affinché possano stare con lui”, ha detto.

Dalle parole dell’argentina pare poterci quindi esserci una clamoroso dietrofront che potrebbe riportare i due ad essere quantomeno in rapporti sereni. “È successo tutto molto in fretta e i bambini hanno bisogno di tempo per accettare le situazioni o le scelte degli adulti”, ha detto ancora la showgirl presumibilmente facendo riferimento al divorzio. “Mi metto nei suoi panni e non potrei vivere felice lontano dalle mie figlie, gli ho fatto sapere che può contare su di me per portarle (da lui ndr)”.