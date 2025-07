Gerry Scotti senza filtri: stoccata in diretta a De Martino e Affari Tuoi

Una frecciatina niente male di Gerry Scotti non è passata inosservata: destinatari Stefano De Martino e la sua trasmissione Affari Tuoi.

Pronto a diventare nonno per la terza volta, Gerry Scotti rimane impegnatissimo tra vita privata e professionale. Il noto conduttore è tornato protagonista sul piccolo schermo con La Ruota della Fortuna e per l’occasione non si è fatto mancare un piccolo affondo alla concorrenza con particolare riferimento (anche se mai citato esplicitamente) al gioco dei pacchi di Rai 1, ovvero Affari Tuoi.

Gerry Scotti, il successo de La Ruota della Fortuna

C’era grande attesa per il ritorno sul piccolo schermo del format La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Le aspettative non sono state disattese. Infatti, il programma con il famoso conduttore ha fatto registrare ascolti da record oltre che una piccola stoccata ai diretti rivali della concorrenza con riferimento al gioco dei pacchi su Rai 1.

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

La Ruota della Fortuna, al debutto nella giornata di ieri, è stata leader di fascia con 3.643.000 spettatori totali e una share del 21.91%. Il programma, nell’inedita collocazione oraria dopo il Tg5, ha toccato picchi di 4.500.000 spettatori e del 27% di share. Un risultato fantastico a cui, come detto, si somma pure una frecciata alla concorrenza…

La frecciata a Stefano De Martino e Affari Tuoi

Ebbene sì, perché come riportato dai principali media di spettacolo, durante la puntata il mitico Scotti non ha fatto mancare una frase sibillina che è sembrata destinata a Stefano De Martino e ad Affari Tuoi. Nello specifico, facendo una sorta di confronto tra i programmi, il presentatore ha detto: “Perché noi i soldi non li regaliamo, qui sono loro che se li devono conquistare”.

Un’affermazione senza ulteriori specifiche ma che è parsa fare seguito a quanto detto al Corriere della Sera in una precedente intervista dove, proprio facendo riferimento ad Affari Tuoi, Scotti si era lasciato scappare: “Assomiglia molto di più a una riffa, si avvicina alla ludopatia”