Ecco quali sono le location di 7 ore per farti innamorare, la commedia sentimentale diretta e interpretata da Giampaolo Morelli.

Giampaolo Morelli lo conosciamo molto bene come attore e come protagonista di numerose fiction, nel 2020 ha però fatto anche il suo esordio da regista con la commedia romantica 7 ore per farti innamorare. Il film sarebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche nel mese di marzo del 2020 ma, a causa della pandemia di Covid, l’uscita è avvenuta un mese più tardi on line. Vediamo ora quali sono le location di 7 ore per farti innamorare.

7 ore per farti innamorare: le location del film

A fare da sfondo alla storia raccontata in 7 ore per farti innamorare è la città di Napoli, che si può facilmente riconoscere fin dalla primissima inquadratura, dove viene mostrato il lungomare e il celebre Castel dell’Ovo. Facile anche riconoscere la Galleria Umberto I, dove si trova la redazione del giornale dove lavora il protagonista, Giulio.

Serena Rossi

Tra le location del film troviamo poi anche Palazzo Sanfelice, che nel film viene presentato come la casa dove abita Valeria. Una delle location più suggestive è certamente Villa Imperiale a Posillipo: è qui che è stata girata la scena della dichiarazione d’amore di Giulio a Valeria.

7 ore per farti innamorare: il cast del film

Giampaolo Morelli, come abbiamo detto in precedenza, è il regista di 7 ore per farti innamorare, ma è anche il protagonista del film: è lui a interpretare il ruolo di Giulio Manfredi. La coprotagonista è invece Serena Rossi, che veste di panni di Valeria.

Nel cast di 7 ore per farti innamorare troviamo poi anche Massimiliano Gallo, Diana Del Bufalo, Gianni Ferreri, Fabio Balsamo, Gigio Morra, Salvatore Misticone, Andrea Di Maria, Peppe Iodice, Raiz, Antonia Truppo, Vincenzo Salemme, Cinzia Mirabella e Marika Costabile. Appare inoltre in un cameo, nei panni di se stessa, Diletta Leotta.