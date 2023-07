Ecco quali sono le location di Hotel Portofino, la fiction ambientata nella località ligure ma che in realtà è stata girata (anche) altrove.

Martedì 25 luglio debutta su Rai 1 Hotel Portofino, la fiction che, come il nome suggerisce, è ambientata nella celebre località di mare della Liguria. La serie TV non è una novità assoluta nel panorama televisivo italiano, in quanto i vari episodi erano già andati in onda su Sky, ma adesso è la prima volta che va in onda in chiaro. Vediamo ora quali sono le location di Hotel Portofino: tutti i luoghi in cui sono stati girati i vari episodi.

Hotel Portofino: le location della fiction

Viene naturale pensare che gli episodi di Hotel Portofino siano stati girati nel celebre comune ligure. Invece per trovare molte location della fiction bisogna uscire dall’Italia e recarsi in Croazia: a Lovran, per esempio, si trova la splendida villa che è la location principale della fiction e che viene presentata come l’hotel nel quale si svolge la storia.

Portofino Liguria Landscape

Ma Lovran è non è l’unica città della Croazia ad aver ospitato le riprese della serie TV, ce ne sono anche altre due: Rovinj e Rijeka. Niente paura però: anche il comune di Portofino è comunque presente nelle riprese dei vari episodi: il suo borgo, le sue vie, le sue case e il suo mare sono più volte inquadrate e hanno fatto da sfondo alla storia raccontata.

Hotel Portofino: il cast della serie TV

Hotel Portofino è una serie TV britannica e per questo motivo molti degli attori presenti sono stranieri: Natasha McElhone interpreta Bella Ainsworth, figlia del ricco industriale Jack Livesey, una donna desiderosa di ridare alla propria famiglia quella speranza persa, come un nuovo inizio, dopo i fasti bui della Grande Guerra. Una figura influente dell’albergo è Lady Latchmere, personaggio portato in scena da Anna Chancellor.

Tra gli attori scritturati pure dei nomi italiani quali Daniele Pecci (nel ruolo del Conte Carlo Albani), Lorenzo Richelmy (il figlio Roberto Albani) e Rocco Fasano (Gianluca Vitali, un attivista antifascista).