Ecco dove vedere Hotel Portofino in streaming e in TV: è la fiction inglese ambientata però in una delle località più belle della Liguria.

Da martedì 25 luglio 2023 su Rai 1 va in onda Hotel Portofino, fiction che, come suggerisce il nome, è ambientata nella celebre località ligure ma che non è una produzione italiana ma britannica. La serie TV è ambientata durante gli anni del fascismo e che ha come protagonisti principali Bella Ainsworth, la figlia di un ricco industriale. Ecco allora dove vedere Hotel Portofino in streaming e in TV.

Dove vedere Hotel Portofino in streaming e in TV

Come detto in precedenza, da martedì 25 luglio 2023 le puntate di Hotel Portofino sono trasmesse in diretta su Rai 1 in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa. Non è la prima volta però che la fiction va in onda sulla televisione italiana, era già stata trasmessa da Sky.

E dove si può vedere Hotel Portofino in streaming? Come tutte le serie TV e i programmi Rai, anche Hotel Portofino la si può vedere in diretta streaming su RaiPlay. E sempre sulla piattaforma on demand della Rai gli episodi possono essere visti in qualsiasi momento.

Ricordiamo che RaiPlay è completamente gratuita e si può accedere da qualsiasi dispositivo: computer, smartphone, tablet e computer.

Hotel Portofino: il cat della serie TV

Hotel Portofino è una serie TV britannica e per questo motivo molti degli attori presenti sono stranieri: Natasha McElhone interpreta Bella Ainsworth, figlia del ricco industriale Jack Livesey, una donna desiderosa di ridare alla propria famiglia quella speranza persa, come un nuovo inizio, dopo i fasti bui della Grande Guerra. Una figura influente dell’albergo è Lady Latchmere, personaggio portato in scena da Anna Chancellor.

Tra gli attori scritturati pure dei nomi italiani quali Daniele Pecci (nel ruolo del Conte Carlo Albani), Lorenzo Richelmy (il figlio Roberto Albani) e Rocco Fasano (Gianluca Vitali, un attivista antifascista).