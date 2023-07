Anche lunedì 24 luglio Temptation Island ha conquistato milioni di italiani sbaragliando la concorrenza, ecco i dati.

Quando si parla dei lunedì estivi è difficile non pensare al famoso viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, infatti anche per la serata di ieri Temptation Island ha catturato l’attenzione di milioni di italiani sbaragliando la concorrenza. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli ascolti degli altri canali generalisti.

Filippo Bisciglia

Sul podio: Temptation Island vince ancora

La penultima puntata di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia e mandata in onda su Canale 5, vince ancora per numero di ascolti raccogliendo 3.299.000 telespettatori pari a uno share del del 26%. Al secondo posto troviamo invece Rai 1 che ha mandato in onda la fiction Rai Il giovane Montalbano che ha registrato 2.548.000 spettatori par al 17,1% di share.

Su Rai 3 Report ha interessato 892.000 spettatori con uno share del 5,6%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rete 4 Zona Bianca ha totalizzato 653.000 spettatori con uno share del 5,4% mentre Le Iene presentano Inside su Italia 1 ha ottenuto uno share del 4,6% e 598.000 spettatori. La serie tv Che Todd ci aiuti trasmessa su Rai 2 ha registrato 463.000 spettatori pari a uno share del 3,2%.

Lo show comico di canale Nove con Elettra Lamborghini e i PanPers, Only Fun, ha registrato 448.000 teste pari a uno share del 3%. Su La 7 il film Il Giocatore Rounders ha interessato 406.000 spettatori ottenendo uno share del 2,8%.

Infine su TV 8 la serie tv Gomorra ha ottenuto uno share dello 0,9% con 139.000 telespettatori.