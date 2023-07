Martedì 25 luglio va in onda la quarta puntata di Battiti Live 2023, vediamo ora qual è l’ordine in cui si esibiscono i vari cantanti.

Nel mese di luglio il martedì è il giorno di Battiti Live 2023. Se le prime tre puntate sono andate in onda da Bari, per la quarta si è invece cambiata la location e i vari artisti si sono esibiti a Gallipoli (ricordiamo che tutte le puntate sono registrate e vanno in onda diverse settimane dopo la messa in onda televisiva). A condurre la serata sono invece sempre Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, affiancati da Mariasole Pollio. Andiamo allora a vedere quali sono i cantanti che vedremo sul palco di Battiti Live 2023 nella terza puntata, in onda su Italia martedì 25 luglio 2023.

Battiti Live 2023: la scaletta della quarta puntata

Vediamo ora quali sono i vari cantanti nella quarta puntata di Battiti Live 2023 (ma nell’elenco che segue non sono in ordine di apparizione sul palco). In totale sono 19 gli artisti protagonisti di questa quarta puntata.

Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci

Ciccio Merolla

Baby K

Mr Rain

sangiovanni

Annalisa

Claude

Emis Killa

Carl Brave

Gabry Ponte

Mara Sattei

Tiromancino

Enula

Achille Lauro

Rose Villain

Ariete

Angelina Mango

Berna

Rkomi

Irama

Leo Gassman

Battiti Live 2023: le date e le città

Come detto in precedenza, le cinque serate di Battiti Live 2023 non vengano trasmesse in diretta, le esibizioni sono infatti tutte registrate e ogni settimane su Italia 1 va in onda una nuova puntata. Vediamo ora quali sono le date esatte dei concerti e della programmazione televisiva.

Mercoledì 21 giugno 2023 a Bari la prima puntata, in onda martedì 4 luglio su Italia 1.

Sabato 24 giugno 2023 a Bari la seconda puntata, in onda martedì 11 luglio su Italia 1.

Domenica 25 giugno 2023 a Bari la terza puntata, in onda martedì 18 luglio su Italia 1.

Venerdì 7 luglio 2023 a Gallipoli la quarta puntata, in onda martedì 25 luglio su Italia 1.

Domenica 9 luglio 2022 a Gallipoli la quinta puntata, in onda martedì 1agosto su Italia 1.