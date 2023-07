Ecco quali sono le location di Gomorra, la serie TV con protagonisti Marco D’Amore e Salvatore Esposito nei panni di Ciro e Genny.

Gomorra è una delle serie TV italiane che negli ultimi anni ha avuto il maggiore successo. Ispirata dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano, le varie stagioni hanno per protagonisti Genny Savastano e Ciro Di Marzio. In totale sono cinque le stagioni, che hanno avute tutte un grande seguito e sono state molto ben accolte anche dagli addetti ai lavori (ma non è mancata neppure qualche critica). Vediamo ora quali sono le location di Gomorra, la serie TV: tutti i luoghi nei quali sono stati girati gli episodi delle varie stagioni.

Gomorra: le location della serie TV

Le varie stagioni di Gomorra sono state girate principalmente a Napoli e nelle zone limitrofe al capoluogo di regione della Campania. Tra le location maggiormente riconoscibili ci sono le Vele di Scampia, dove sono state girate diverse scene.

Salvatore Esposito

La villa che appartiene alla famiglia Savastano è invece nella realtà la villa che apparteneva a un vero boss della camorra, Francesco Gallo, e si trova a Parco Penniniello a Torre Annunziata.

Nella quinta stagione diverse scene sono state girate anche all’estero, per la precisione a Riga, la capitale della Lettonia. Riga infatti è la città dove nella quinta stagione si nasconde il personaggio di Ciro Di Marzio. In totale le riprese della quinta e ultima stagione della serie TV sono durate sei mesi.

Gomorra: il cast della serie TV

I protagonisti principali di Gomorra sono Salvatore Esposito e Marco D’Amore, che interpretano rispettivamente Genny Savastano e Ciro di Marzio. Nel cast della serie TV troviamo Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Marco Palvetti, Fabio De Caro, Ivana Lotito, Cristian Dell’Anna, Cristina Donadio, Gianfranco Gallo, Arturo Muselli, Andrea Di Maria, Carlo Caracciolo e Loris De Luna.