Max Giusti è il protagonista principale di Appena un minuto: ecco le location della commedia diretta da Francesco Mandelli.

Uscito nelle sale cinematografiche nel 2019, Appena un minuto è il terzo film diretto da Francesco Mandelli. E’ una commedia che fa leva su un tema che il mondo del cinema ha spesso sfruttato: quello dei viaggi nel tempo. Questa volta però, il protagonista può tornare indietro di un solo minuto, un tempo che può però essere sufficiente per cambiare alcune decisione e di conseguenza il futuro. Vediamo ora quali sono le location di Appena un minuto.

Appena un minuto: le location del film

Appena un minuto è ambientato interamente a Roma ed è anche stato girato nella capitale e nelle zone limitrofe. E’ qui che il protagonista, Claudio, grazie a un particolare smartphone riesce a cambiare il presente (e anche il futuro) tornando indietro nel tempo.

Max Giusti

Come detto in precedenza, la commedia è stata diretta da Francesco Mandelli, la sceneggiatura è stat invece scritta da Max Giusti, Igor Artigiani e Giuliano Rinaldi.

Appena un minuto: il cast e la trama del film

Claudio (interpretato da Max Giusti) è un agente immobiliare cinquantenne, separato dalla moglie Rebecca (Susy Laude) e con due figli. Un giorno riceve da un attimo maestro cinese un particolare smartphone che gli permette di tornare indietro nel tempo di un minuto.

Claudio non ci pensa due volte a utilizzare i viaggi nel tempo per migliorare la propria vita e cercare di recuperare il rapporto con l’ex moglie e migliorare quello con i figli. Continua a utilizzare lo smatphone fino a quando non capisce che certe situazioni non possono essere cambiate nel passato, ma solo nel presente.

Oltre ai già citati Max Giusti e Susy Laude nel casto del film troviamo anche Loretta Goggi, Paolo Calabresi, Massimo Wertmuller, Herbert Ballerina, Ivo Avido, Dino Abbrescia, Andrea Delogu, Ninni Bruschetta e Enzo Garinei.