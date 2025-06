Temptation Island, i 4 momenti più iconici: da “bella patata” alla “malattia delle donne”

I 4 momenti più iconici di Temptation Island: dal tuffo di Salvatore alla “malattia delle donne” di Oronzo. Il trash che ha fatto la storia del reality di Canale 5.

In attesa della nuova edizione di Temptation Island, in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia, i fan più nostalgici si lasciano andare ai ricordi dei momenti più iconici che il programma ha regalato negli anni. Le storie d’amore messe alla prova, le reazioni inaspettate e le frasi diventate virali hanno fatto di questo reality un appuntamento fisso dell’estate italiana. Ecco i quattro episodi che hanno lasciato un segno indelebile.

Il tuffo di Salvatore per Teresa e la “bella patata” di Anna Pettinelli

Tra i gesti più romantici mai visti nel programma c’è sicuramente quello di Salvatore Di Carlo. In coppia con Teresa Cilia, i due decisero di partecipare per testare la solidità del loro amore. Ma quando finalmente arrivò il momento di rivedersi al falò, l’ex corteggiatore – sopraffatto dalla nostalgia – si gettò in acqua per raggiungerla.

Di tutt’altro registro ma ugualmente memorabile è la reazione di Anna Pettinelli. All’inizio sembrava essere la voce della ragione tra le fidanzate, offrendo consigli e analisi lucide. Ma quando fu coinvolta in prima persona, perse la calma. Il momento clou fu al falò, quando scoprì che il compagno aveva definito una tentatrice “bella patata“. La risposta è rimasta nella storia del programma.

Da Selvaggia e il suo “lenticchio” a Oronzo e la “malattia delle donne”

Difficile dimenticare Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, noto anche come Lenticchio. Il soprannome affettuoso divenne presto simbolo della loro travagliata relazione, culminata in una delle scene più drammatiche del programma: lei in lacrime, che ripeteva disperatamente “lenticchio” dopo aver visto i video incriminati del fidanzato.

Tra le frasi più assurde mai sentite nel programma, infine, impossibile non citare quella di Oronzo Carinola, che al falò di confronto cercò di giustificare il suo comportamento dicendo: “Ho la malattia delle donne“. Una spiegazione surreale che divenne immediatamente virale e persino remixata in una hit estiva.