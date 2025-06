Joséphine, ange gardien: trama, cast e trailer della serie tv francese

Qual è la trama di Joséphine, ange gardien? Ecco di cosa parla, il cast e il trailer della serie tv con protagonista l’attrice Mimie Mathy.

Tra le serie tv che hanno avuto più successo in tutto il mondo troviamo Joséphine, ange gardien. Gli autori sono stati in grado di unire il soprannaturale a tematiche quotidiane e sociali in cui tutti si possono rispecchiare. Scopriamo trama, cast e trailer.

Joséphine, ange gardien: trama e trailer della serie tv

Trasmessa per la prima volta in Francia nel lontano 1997, la serie tv Joséphine, ange gardien è arrivata in Italia, precisamente su LA7, nel 2012. Creata da Laurent Chouchan, Michel Lengliney e Philippe Niang, è composta da venticinque stagioni. La trama, pur seguendo uno schema che si ripete in ogni episodio, riesce a essere sempre avvincente.

Protagonista è Joséphine, un angelo custode che è sceso sulla terra per aiutare le persone in difficoltà. Bionda, piccolina perché affetta da acondroplasia e con qualche chilo di troppo, ha una grande capacità di persuasione, è estremamente empatica e, ovviamente, ha qualche potere magico. Ogni puntata si apre nello stesso modo: la donna appare in situazioni difficili, familiari o economiche, fa di tutto per risolvere i problemi e poi scompare con uno schiocco di dita.

Gli argomenti trattati sono molti: famiglie disfunzionali, difficoltà economiche, analfabetismo funzionale, bullismo, problematiche sociali come l’adozione e le discriminazioni.

Ecco il primo episodio della prima stagione di Joséphine, ange gardien:

Il cast della serie tv Joséphine, ange gardien

Pur avendo uno schema ripetitivo, Joséphine, ange gardien garantisce nuove avventure a ogni puntata. Non a caso, la serie tv ha avuto un enorme successo, non soltanto in Francia ma in tutte le altre nazioni dove è stata trasmessa.

Il cast, ovviamente, non è sempre lo stesso perché i personaggi variano in base alle storie che vengono raccontate. Di certo, dalla prima all’ultima stagione non può mancare la protagonista: Joséphine è interpretata da Mimie Mathy.