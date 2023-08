Ecco quali sono le più belle serie TV, tratte da storie realmente accadute, da vedere assolutamente almeno una volta.

Non sempre quello che vediamo al cinema o in TV è frutto della fantasia di qualche autore, ci sono dei casi in cui quello che vediamo è basato su fatti realmente accadute. Sono diverse, per esempio, le serie TV tratte da storie vere che possiamo vedere sul piccolo schermo o sulle varie piattaforme streaming: vediamo allora quali sono le migliori da vedere almeno una volta.

Le migliori serie TV su storie vere da vedere

Dahmer: è la serie TV Netflix che racconta la vera storia di Jeffrey Dahmer, il killer passato alla storia come il cannibale di Milwakee. Le varie puntate raccontano la storia criminale dell’uomo che ha terrorizzato gli Stati Uniti.

Narcos: in questo caso a essere raccontata è la storia della lotta ad alcuni dei più temibili narcotrafficanti della Colombia. Da Pablo Escobar, protagonista delle prime due stagioni, ai fratelli Orejuela. E’ stato poi realizzata anche Narcos: Messico, che racconta invece la guerra al Cartello di Guadalajara guidato da Miguel Angel Felix Gallardo.

I Medici: disponibile su RaiPlay, la serie TV racconta la storia di una della famiglie più importanti della storia d’Italia, quella dei Medici che hanno a lungo governato su Firenze.

Painkiller: anche questa è una serie TV disponibile su Netflix e la storia prende spunta da un fatto di cronaca realmente accaduto che ha visto coinvolta un’importante azienda farmaceutica, la Purdue Pharma, che faceva prescrivere ai medici, a suoi di contanti, l’Oxycontin, farmaco che creava dipendenza a chi lo assumeva.

Unorthodox: questa serie TV di Netflix racconta la storia di una ragazza, cresciuta in una comunità ultra-ortodossa chassidica che, dopo un anno di matrimonio combinato, decide di scappare dagli Stati Uniti in Europa per cercare di ricominciare una nuova vita.