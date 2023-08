Ecco dove vedere Makari in streamign: è la fiction con protagonista Claudio Gioè nei panni di un giornalista investigativo.

Un bel paese che si affaccia sul mare siciliano, alcuni casi misteriosi e un giornalista che si trova a indagare: sono questi gli ingredienti di Makari, fiction che è stata trasmessa per la prima volta sul piccolo schermo nel 2021 e che ha immediatamente conquistato il pubblico della Ria, come dimostrano anche i dati di ascolto delle stagioni successive. Vediamo ora dove vedere Makari in streaming.

Dove vedere Makari in streaming

Gli episodi della prima stagione di Makari sono andati in onda per la prima volta su Rai 1 nel 2021 mentre un anno dopo, nel 2022, è andata in onda la seconda stagione della fiction. Ma dove si può vedere Makari in streaming e gratis? La risposta a questa domanda è molto semplice: come tutti i contenuti della Rai, anche Makari può essere visto in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Claudio Gioe

Per vedere i vari episodi basta collegarsi a RaiPlay e cercare nella sezione dedicata alle fiction Makari Ricordiamo che si può accedere alla piattaforma on demand della Rai da qualsiasi dispositivo: al sito tramite computer oppure anche tramite l’App ufficiale che si può scaricare su tablet e smartphone. Ma è ovviamente possibile vedere RaiPlay anche da Smart TV.

Makari: il cast della serie TV

Il cast principale è capitanato da Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. Inoltre, sono stati confermati: Ester Pantano (interpreta Suleima); Filippo Luna (Vicequestore Randone); Antonella Attili (Marilù); Domenico Centamore (Peppe Piccionello); Tuccio Musumeci (padre di Saverio). A loro, si aggiunge Andrea Bosca, che impersonerà Teodoro e parecchi altri volti noti agiranno da guest-star. Tra loro, si segnalano Cristina Marino (moglie di Luca Argentero) e Lorenzo Crespi nel secondo episodio, e Bruno Torrisi nel terzo.