Ecco le location di Non c’è due senza quattro, indimenticabile film con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill.

Chi ha amato, e ama ancora, i film con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill di certo ricorda Non c’è due senza quattro: la pellicola è uscita nel 1984, è stata diretta da E.B. Clucher ed è ben presto diventato un grande classico della coppia che ha fatto la storia del cinema italiano. Così come altre loro pellicole, anche questa è stata girata lontana dall’Italia: vediamo nel dettaglio quali sono tutte le location di Non c’è due senza quattro.

Non c’è due senza quattro, le location: dove è stato girato il film

Il film è stato girato in Brasile, nazionale nel quale è anche ambientata la storia. E’ la città di Rio de Janeiro ad essere stata scelta in particolare come location per le varie scene, anche se per alcune scene il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori hanno dovuto percorrere diversi chilometri: la fazenda di San Josè, ad esempio, si trova a Santo Antonio de Posse, un comune dello stato di San Paolo che si trova a circa 500 chilometri da Rio de Janeiro. Non proprio dietro l’angolo.

TERENCE HILL E BUD SPENCER

Tra le location facilmente riconoscibili di Non c’è due senza quattro ci sono poi l’aeroporto internazionale Tom Jobin di Rio de Janeiro e lo stadio Maracanà: la partita che si vede è la finale della Coppa brasiliana del 1984 tra il Vasco Da Gama e la Fluminense.

Non c’è due senza quattro: il cast del film

Oltre alla già citata coppia di protagonisti, composta da Terence Hill e da Bud Spencer, nel cast di Non c’è due senza quattro compare anche April Clough, attrice che aveva già lavorato con i due artisti italiani in I due superpiedi quasi piatti. Completano poi il cast principale del film Harold Bergman e Nello Pazzafini.

Riproduzione riservata © 2023 - DG