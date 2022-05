Mine vaganti di Ferzan Ozpetek è stato uno dei film italiani più premiati nel 2010: ecco quali sono i luoghi dove è stato girato.

Ferzan Ozpetek è uno dei registi più amati e apprezzati del panorama italiano, autore di alcuni veri e propri capolavori come Le fate ignoranti e anche Mine vaganti, opere pluripremiate che hanno conquistato pubblico e critica. Il premio alla Miglior Commedia e altri quattro riconoscimenti ai Nastri d’Argento, tre David di Donatello, quattro Ciak d’oro, quattro Globo d’oro: questo è quanto per esempio ha vinto Mine vaganti nel 2010. Il regista di questa pellicola dal sapore un po’ dolce e un po’ amaro, per l’appunto Ferzan Ozpetek, ha saputo trattare brillantemente il tema dell’omosessualità. Vediamo ora insieme quali sono le location del film.

Mine vaganti: le location del film

La regione preferita da Ferzan Ozptek per le riprese dei suoi film, come è noto, è la Puglia: Mine vaganti è stato infatti girato interamente nel Salento, ma in diverse località.

FERZAN OZPETEK

Da Lecce a Gallipoli (dove si trova il vero pastificio che nel film è quello che appartiene alla famiglia Cantone), passando da Corigliano d’Otranto, vedendo Mine vaganti si può fare un piccolo tour di questa splendida porzione di Puglia.

Mine vaganti: il cast del film

Il protagonista principale di Mine vaganti è Tommaso Cantone, che è interpretato da Riccardo Scamarcio, a vestire i panni del fratello Antonio è invece Alessandro Preziosi, mentre Ennio Fantastischini e Lunetta Savino interpretano i genitori Vincenzo e Stefania. La zia Luciana è Elena Sofia Ricci.

Nel cast di Mine vaganti troviamo poi Nicole Grimaudo nei panni di Alba, Carmine Guarnieri in quelli di Marco e Ilaria Occhini nei panni della nonna Cantone. Completano il cast del film Bianca Nappi, Massiliano Gallo, Daniele Pecci, Carolina Crescentini (che interpreta la nonna Cantone da giovane) Paola Minaccioni.

