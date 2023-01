Ecco le location di Il ricco, il povero e il maggiordomo: tutti i luoghi del film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Il ricco, il povero e il maggiordomo è il film con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo che è uscito nel 2014. Una commedia che è stata diretta dagli stessi tre comici insieme a Morgan Bertacca, quest’ultimo all’esordio assoluto alla regia. La commedia è stata uno dei film più visti al cinema quell’anno. Vediamo ora quali sono le location di Il ricco, il povero e il maggiordomo.

Il ricco, il povero e il maggiordomo: le location del film

A inizio film possiamo vedere Giacomo e il suo maggiordomo Giovanni abitare in una splendida villa che nella realtà si trova a Imbersago, in provincia di Lecco. A Belgirate, sul Lago Maggiore, troviamo invece Villa Claudia Del Pozzo, che è la villa del suocero di Giacomo.

Aldo Giovanni e Giacomo

Il palazzo dove invece abita Aldo si trova a Milano, per l’esattezza in via Fratelli Bronzetti 35. A proposito di Aldo, sempre a Milano troviamo anche l’oratorio dove gioca la squadra che allena: è l’oratorio della Chiesa di San Marco. Lì vicino, alla fine di via San Marco, è stata girata invece la scena del chioschetto del kebabbaro dove Aldo e Assia cenano insieme. Il luogo dove invece Aldo lavoro come venditore abusivo è l’incrocio tra via Giuseppe Colombo e via Moretto da Brescia.

La scena dell’incidente in cui Giovanni investe Aldo è stata invece girata in via Angelo Dubini, sempre a Milano.

Il ricco, il povero e il maggiordomo: il cast del film

Oltre ad Alfo, Giovanni e Giacomo, nel cast di Il ricco, il povero e il maggiordomo troviamo anche Giuliana Lojodice, Francesca Neri, Sara D’Amario, Massimo Popolizio, Rosalia Porcaro, Guadalupe Lancho, Giovanni Esposito, Christian Ginepro, Chiara Sani e Pietro Sarubbi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG