Michelle Hunziker rivela come fa ad avere un’età biologica di 25 anni: “Vivo da innamorata, è questo il mio segreto”.

Michelle Hunziker, classe 1977, è da sempre sinonimo di energia, bellezza e vitalità. Nonostante abbia 48 anni, la showgirl svizzera ha svelato in un’intervista a D di Repubblica che la sua età biologica è di appena 25 anni. Un risultato sorprendente, frutto, come racconta lei stessa, di un mix tra amore, consapevolezza e stile di vita sano. Ma scopriamo tutti i dettagli del suo segreto per mantenersi giovane.

La scienza dietro la sua eterna giovinezza

“Vivo da innamorata e l’innamoramento rilascia ormoni che aiutano a restare giovani” spiega Michelle.

Per lei, l’amore è un motore vitale capace di influenzare anche la salute fisica, oltre che quella emotiva. Madre di tre figlie e nonna del piccolo Cesare, Michelle si mostra in forma smagliante, con un fisico tonico e una pelle radiosa, tanto da essere definita ‘bionica’ anche dai fotografi sui set.

Michelle Hunziker – www.donnaglamour.it

La rivelazione sull’età biologica non è una semplice affermazione, ma si basa su analisi mediche approfondite. Come racconta, è stato l’endocrinologo Ascanio Polimeni, suo amico, a studiare insieme a lei gli effetti di integratori e test epigenetici. “Mi sono sottoposta a test genetici, epigenetici, sui telomeri e molto altro. Da lì è emersa quell’età biologica“.

Convinta sostenitrice dell’epigenetica, Michelle Hunziker crede che lo stile di vita, le emozioni e il modo in cui si affrontano le difficoltà abbiano un impatto diretto sull’organismo. “Il modo in cui affrontiamo la vita incide su tutto: pelle, capelli, cellule” spiega.

Michelle Hunziker inarrestabile

Oggi Michelle è non solo showgirl ma anche imprenditrice di successo grazie al suo brand beauty Goovi. Al suo fianco c’è Nino Tronchetti Provera, 56 anni, con cui sta vivendo un’intensa storia d’amore.

“Amore e famiglia sono in cima alla lista, sempre” afferma Michelle, che spiega come l’equilibrio tra vita privata e lavoro sia alla base del suo benessere.