La presentatrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, ha raccontato di essere alle prese con una malattia che ne modifica lo stile di vita.

Sempre sul pezzo e tra i principali volti di punta della Rai, Milly Carlucci è pronta a tornare con Ballando con le Stelle di cui è da poco stato annunciato il primo concorrente ufficiale della prossima edizione. Ma a far parlare è la conduttrice che qualche tempo fa aveva confessato di aver scoperto di essere affetta da una particolare malattia.

Milly Carlucci e la malattia con cui convive

Qualche anno fa, era il 2018, la nota conduttrice e volto di punta della Rai, Milly Carlucci, decise di uscire allo scoperto e di svelare a tutte le persone che da tempo la seguono di avere una rara malattia della pelle, l’EPP – protoporfiria eritropoietica – anche conosciuta come malattia del sole. Nello specifico si tratta di una patologia genetica che comporta delle problematiche.

Milly Carlucci – www.donnaglamour.it

Nel dettaglio, tale malattia che non ha cura riguarda l’eccessiva sensibilità ai raggi ultravioletti dovuta alla scarsa produzione di emoglobina. In quegli anni, la Carlucci svelò di avere scoperto la malattia durante una gita in barca quando notò la comparsa di numerose macchie sulla pelle.

“Ecco cosa faccio”

La Carlucci, intervistata da Style 24, si aprì a tuttotondo sulla malattia con cui convive ancora oggi spiegando quali precauzioni e comportamenti sia costretta a tenere specie d’estate ma in generale quando c’è molto sole. “Da maggio a settembre evito di stare al sole e indosso sempre cappelli a falde larghe, occhiali scuri che coprano completamente gli occhi, magliette a maniche lunghe e pantaloni di cotone fino alla caviglia”, ha detto.

La conduttrice adotta questo stile di vita “sia al mare che in montagna, dove per l’alta quota i raggi solari sono molto forti e nocivi. In città senza protezione solare totale non potrei neppure uscire di casa”, ha svelato la donna.