Ballando con le Stelle, ecco il primo concorrente ufficiale: “Non lo dite a nessuno”

La grande attesa è finita: a Ballando con le Stelle si sta formando il cast per la prossima ediziione. Annunciato ufficialmente il primo concorrente.

I rumors su Ballando con le Stelle aumentano di giorno in giorno. Diverse le indiscrezioni, più o meno veritiere, legate a chi andrà a comporre il cast della prossima edizione. Al netto della quasi certezza sulla presenza di una nota conduttrice, ecco essere arrivato adesso l’annuncio ufficiale sul primo concorrente scelto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle: i rumors sul cast

Nonostante manchino ancora diverse settimane alla partenza della nuova stagione di Ballando con le Stelle, le indiscrezioni su chi andrà a comporre il cast di ballerini del programma sono già parecchie. In particolare sarebbe persino spuntata una sorta di “lista” con alcuni nomi che potrebbero andare a comporre il parterre dei danzatori.

Signora Coriandoli – www.donnaglamour.it

In questo senso se ne sono lette veramente di ogni: da Chiara Ferragni a Barbara D’Urso, ipotesi che attualmente sembrano essere state scartate, ma anche altri personaggi illustri come Martina Colombari, Piero Marazzo, Nancy Brilli, Marcella Bella, Flavio Insinna e tanti altri. Ora, invece, è stato comunicato veramente e in via ufficiale, il nome del primo concorrente: si tratta di Maurizio Ferrini, conosciuto anche come la Signora Coriandoli.

L’annuncio ufficiale: Maurizio Ferrini primo concorrente

Tramite un post Instagram condiviso dall’uomo e dal profilo ufficiale di Ballando, ecco, infatti, essere arrivato l’annuncio: “Ho un segreto da comunicare, a patto che non lo diciate a nessuno”, ha detto Ferrini. “La mia amica Milly mi ha voluto a Ballando con le Stelle ma non so se sono all’altezza. C’è un ballerino che mi farà da maestro che è uno spettacolo per gli occhi, non lo dite a nessuno”.

A questo punto non ci sono più dubbi: Maurizio Ferrini è il primo nome ufficiale di Ballando con le Stelle 2025. Da capire se prenderà parte alla trasmissione in versione normale o nei panni della Signora Coriandoli.