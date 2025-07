Grande Fratello, spunta il primo nome del cast con la Ventura: “È spagnola”

Novità in vista del Grande Fratello Nip che vedrà Simona Ventura al timone. Lo spoiler sul primo concorrente possibile del cast.

Simona Ventura è stata scelta per condurre il Grande Fratello Nip, un format che, di fatto, farà tornare il reality alla sua origine, ovvero senza personaggi famosi. La conduttrice ha già ringraziato per l’opportunità e si appresta a dirigere le operazioni. In questo senso sarebbe arrivato un primo spoiler su chi potrebbe essere il primo, o in questo caso la prima, concorrente del programma.

Grande Fratello Nip con Simona Ventura: cosa sappiamo

Non ci sono dubbi sul fatto che Simona Ventura al comando di un reality come il Grande Fratello Nip possa solo che fare bene. In questo senso la decisione di dare all’esperta conduttrice tale programma è senza dubbio condivisibile. Super Simo, dopo essere stata opinionista a L’Isola 2025, tornerà quindi al comando di una trasmissione tutta sua per le reti Mediaset.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

“Con Simona Ventura abbiamo fatto un test di marketing chiamandola come opinionista a L’Isola dei Famosi e ci siamo detti: ‘però!'”, ha raccontato all’Ansa Pier Silvio Berlusconi spiegando la scelta. “Poi ha girato un numero zero, e ci siamo detti: però!”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Mediaset. E ancora: “Alla faccia dell’età, se c’è una che sa fare quel mestiere lì è lei”.

Il primo possibile concorrente: chi è

Proprio in chiave GF Nip, ecco quindi anche le prime indiscrezioni su chi potrebbe far parte del cast dei concorrenti. A dare qualche voce, ancora non confermata, è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter: “Si accende l’attesa per il nuovo Grande Fratello firmato Simona Ventura. E noi abbiamo le prime indiscrezioni sulla potenziale prima concorrente”, si legge.

“È una ragazza spagnola senza alcuna esperienza televisiva, con una bella presenza e che lavora a Milano”, l’anticipazione dell’esperto che ha condiviso le info anche in un post su X che riporta poi alla sua newsletter. Pare, inoltre, che la ragazza sia abbastanza seguita sui social con 22mila followers.