Totti, il video inedito di Noemi fa il boom: “Unici”

Simpatico filmato social che vede protagonisti Noemi Bocchi e soprattutto Francesco Totti, impegnatissimo in un’attività estiva.

Non solo la vacanza di famiglia dei giorni scorsi. Noemi Bocchi e Francesco Totti si stanno godendo questa estate 2025 nel modo migliore possibile. In queste ore, la donna ha pubblicato un video che ha immediatamente fatto il giro dei social che vede l’ex capitano della Roma alle prese con una pompa manuale mentre gonfia uno stand up paddle.

Noemi e Totti: la gag social

L’ex capitano della Roma Francesco Totti, come detto, è stato ripreso in un momento di assoluta semplicità, ma con quel tocco di ironia che da sempre lo contraddistingue. Seduto, concentrato e decisamente impegnato nello sforzo fisico, Totti sta “pompando” con energia, con l’intento di gonfiare uno stand up paddle, mostrando involontariamente i muscoli delle braccia messi a dura prova dall’operazione.

Francesco Totti e Noemi Bocchi – www.donnaglamour.it

La scena è resa ancora più divertente dal commento in sottofondo di Noemi, che lo ha spronato con un sorriso: “Alza la manica!”. A quel punto il Pupone non si è statto pregare: ha tirato su la t-shirt e ha mostrato con orgoglio il tatuaggio del gladiatore, simbolo della sua storia calcistica e del suo amore per la Roma. Poi, con una battuta delle sue, ha detto: “C’ho il gladiatore… so diventati tre!”, alludendo con autoironia alla tonicità del braccio che sembra aver guadagnato nuovi “gladiatori” grazie all’impegno fisico del momento.

Le reazioni

Il video ha raccolto in poche ore migliaia di visualizzazioni e commenti, tra fan divertiti e nostalgici del campione. Il siparietto ha mostrato un Totti in versione estiva, rilassato, sorridente e in grande forma, lontano dai riflettori calcistici ma sempre al centro dell’attenzione mediatica. La complicità con Noemi è stata palpabile, tra risate, spontaneità e piccoli momenti di quotidianità condivisa con il pubblico.