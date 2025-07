“Non ne vado fiera”: la confessione di Cecilia Rodriguez in gravidanza

Sta per diventare mamma per la prima volta e per questo sono tanti i pensieri nella sua testa. Le parole di Cecilia Rodriguez sulla gravidanza.

A tenere banco in casa di Cecilia Rodriguez non sono solo le questioni legate a presunti malumori con sua sorella Belen che hanno portato pure ad un particolare intervento di mamma Veronica Cozzani. Chechu, infatti, è alle prese con la sua prima gravidanza di cui ha parlato di recente con i fan tramite alcune stories su Instagram, lasciandosi andare a delicate confessioni.

Cecilia Rodriguez e la dolce attesa: i cambiamenti

Già alcune settimane fa, Cecilia Rodriguez aveva spiegato come stesse andando la sua gravidanza con la piccola Clara Isabel che verrà alla luce nei prossimi mesi. L’argentina aveva raccontato che tutto fosse ok ma che allo stesso tempo, da donna, stesse affrontando alcune difficoltà ad affrontare determinati cambiamenti, anche fisici.

Cecilia Rodriguez – www.donnaglamour.it

Tramite alcune stories, Chechu ha ora spiegato: “Ora io sono serena, contenta, però accettare tutti i cambiamenti non solo fisici, ma soprattutto quelli fisici, ci metto un po’ a metabolizzarli. La gravidanza, anche se sembra lunga, passa volando. Il tempo non è tantissimo per abituarsi a questi cambiamenti”. E ancora: “Pensavo che fosse più semplice, dicevo alle donne che erano esagerate. Le nausee mi hanno accompagnato durante tutto il percorso, ora si sono alleggerite, ma non mi abbandonano”.

I chili presi in gravidanza

Sempre in chiave aspetto fisico, la Rodriguez ha svelati ai suoi fan, sempre tramite alcune stories Instagram riprese dai principali media di cronaca rosa, quanti chilogrammi ha preso in dolce attesa. “Ho preso 3 kg al mese, non ne vado fiera”, ha confessato la bella Cecilia. “Non che io non abbia affrontato il mio cambiamento del corpo, ma devo dire che è un miracolo avere una vita dentro una vita, è bellissimo, ma il cambiamento c’è. Non è una ca**ata. Ci vuole un po’ di tempo […]”, sono state le sue parole.