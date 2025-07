“L’ha tradita”: colpo di scena a Temptation Island, cosa filtra

Sorprese in arrivo a Temptation Island in vista del doppio appuntamento: ci sarebbe stato un tradimento in una coppia con un fidanzato che avrebbe esagerato.

Non solo la segnalazione su un fidanzato dopo la fine di Temptation Island 2025, in vista del doppi o apputamento di mercoledì e giovedì, ecco il clamoroso colpo di scena che vedrebbe una coppia dover affrontare persino un tradimento. Ad anticipare quanto accadrà è stato Dagospia che ha svelato anche chi saranno i protagonisti.

Temptation Island 2025: il doppio appuntamento in tv

La stagione di Temptation Island 2025 sta dando i suoi risultati e sta stupendo tutti a livello di ascolti. Ecco perché Mediaset ha ben pensato di fare le cose in grande regalando ai telespettatori di Canale 5 un doppio appuntamento imperdibile. Per le giornate di mercoledì e giovedì 23-24 luglio 2025, infatti, il reality per coppie sarà protagonista in prima serata.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

Dalle anticipazioni date dallo stesso programma è stato possibile capire come tra alcune coppie la situazione andrà a degenerare e non certo in positivo. Non solo. Ora, Dagospia ha comunicato come andrà in scena un tradimento e non solo.

Il tradimento è servito

“Appassionati di corna, tenetevi forte! Arrivano turbolenze fortissime nel doppio appuntamento di mercoledì e giovedì di ‘Temptation Island’. Dagospia è in grado di rivelarvi che il tanto anelato tradimento arriva nel villaggio dei fidanzati. A non tenere a bada ormoni e lingua sarà il terrapiattista Simone, il personal trainer di 28 anni che avrà un incontro ravvicinato del terzo tipo con una tentatrice“, si legge sul media.

Ma non solo. Dago ha aggiunto anche altri dettagli: “Ma attenzione: non perderà la trebisonda per Eva, la single alla quale si era avvicinato in un primo momento… Per la povera Sonia sarà una conferma. Già nelle scorse puntate lui aveva rivelato di aver ceduto a qualche tentazione fuori dal villaggio. Per lei era stato un colpo al cuore, ma aveva preferito andare avanti nel percorso dei ri-sentimenti per vedere dove lui si sarebbe spinto. Ora che il tradimento sarà sotto i suoi occhi, come reagirà? Ah, non saperlo…”. Staremo a vedere cosa accadrà effettivamente. Se ne vedranno delle belle.