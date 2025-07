Terribile lutto per Sharon Stone: l’attrice ha comunicato la perdita di sua madre, Dorothy, avvenuta all’età di 91 anni. Le parole.

Dopo aver raccontato di aver letteralmente sfiorato la morte, ecco Sharon Stone tornare protagonista con una notizia davvero drammatica. L’attrice, infatti, ha annunciato la perdita di sua madre Dorothy Marie, e lo ha fatto con un post social significativo nel quale ha voluto porre l’accento anche su alcuni temi legati alla salute mentale. La donna, va detto, è deceduta alcuni mesi fa ma la Stone ha preferito comunicarlo solo adesso.

Sharon Stone e il rapporto con la madre

Sharon Stone ha sempre avuto un legame profondo e affettuoso con sua madre, Dorothy Marie. In diverse interviste e apparizioni pubbliche, l’attrice ha spesso parlato dell’importanza della madre nella sua vita, definendola una figura centrale e ispiratrice. Dorothy, donna forte e dalla personalità sfaccettata, ha cresciuto Sharon con valori solidi, sostenendola nella sua carriera e nei momenti difficili, inclusi quelli legati alla salute e alla vita privata.

Sharon Stone – www.donnaglamour.it

Madre e figlia condividevano un rapporto di grande complicità, fatto di momenti intimi e tanta ironia, come spesso documentato dalle foto e dai racconti condivisi sui social dall’attrice. Ecco perché quanto comunicato in queste ore dall’attrice è stato veramente straziante.

L’annuncio della morte della mamma

Purtroppo, Sharon Stone ha annunciato, come detto, in queste ore la scomparsa della madre attraverso un toccante post su Instagram, che ha commosso fan e colleghi in tutto il mondo. Dorothy Marie, che aveva già affrontato problemi di salute in passato, si è spenta lasciando un vuoto profondo nella vita dell’attrice. Non è la prima volta che Sharon apre il suo cuore sui social, mostrando con trasparenza le sue fragilità e il suo dolore.

Nel post condiviso, l’attrice ha scritto parole forti e significative che vanno ben oltre il semplice lutto: “La mia divertente e complessa mamma è morta. Prodotto dell’ultima depressione, non facciamolo più. Proteggiamo e prendiamoci cura di lei”. E ancora: “È morta proprio due mesi fa. L’ho appena elaborato. Grazie per le vostre condoglianze”. Il messaggio, oltre ad essere un omaggio personale per la compianta madre, ha assunto anche un valore più importante. La Stone ha voluto, infatti, lanciare un appello per la consapevolezza e la prevenzione della salute mentale, tema spesso sottovalutato.