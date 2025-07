Netflix 2025, primi 6 mesi da record: i film e le serie tv più visti (spoiler: alcuni ti sorprenderanno)

Cosa abbiamo guardato durante i primi sei mesi del 2025 su Netflix? Scopriamo i film e le serie tv che hanno dominato la scena.

I primi sei mesi del 2025 Netflix ha offerto diversi titoli nuovi, ma gli utenti hanno dimostrato di apprezzare anche film e serie datate. Scopriamo cosa abbiamo guardato nei primi periodi del nuovo anno, trascorrendo oltre 95 miliardi di ore sulla piattaforma streaming.

Netflix: cosa abbiamo guardato nei primi sei mesi del 2025?

Secondo l’ultimo Engagement Report di Netflix, nei primi sei mesi del 2025 gli utenti hanno trascorso sulla piattaforma streaming moltissimo tempo, oltre 95 miliardi di ore. Dal mese di gennaio a quello di giugno, gli abbonati hanno guardato serie tv, film, show e cartoni animati in lingue diverse, preferendo titoli originali del colosso, alcuni dei quali usciti nel 2023 o prima.

Serie come La Casa di Carta e Orange is the New Black, ad esempio, hanno superato 100 milioni di ore di visualizzazione, così come film tipo Red Notice, Leo e We Can Be Heroes. Ad avere avuto molto successo sono stati soprattutto le produzioni del Regno Unito, come Adolescence cha ha ottenuto 145 milioni di visualizzazioni o Missing You con 58 milioni, e quelle coreane. Tra queste ultime a dominare è stata la serie Squid Game che, tra tutte e tre le stagioni, ha registrato 231 milioni di visualizzazioni. L’ultimo capitolo, con 72 milioni di visualizzazioni in soli quattro giorni, è stato il terzo titolo più visto su Netflix nei primi sei mesi del 2025.

Anche i film hanno riscosso parecchio successo, come Back in Action con 165 milioni di visualizzazioni e STRAW di Tyler Perry con 103 milioni.

Serie tv più viste su Netflix nei primi 6 mesi del 2025

Di seguito, le serie tv più viste su Netflix nei primi sei mesi del 2025:

Adolescence

Squid Game 2

Squid Game 3

Zero Day

Missing You

Gabby Petito 1

Ms. Rachel 1

Sirens

The Night Agent 2

Ginny e Georgia 3

Film più visti su Netflix nei primi 6 mesi del 2025

Di seguito, i film più visti su Netflix da gennaio a giugno 2025: