Temptation Island, la segnalazione fa discutere: chi è stato visto da solo

Una nuova segnalazione su Temptation Island potrebbe dare qualche suggerimento sul finale del reality per coppie. Coinvolto Rosario.

In queste ultime ore ha fatto discutere la critica esposta da una nota conduttrice verso Temptation Island 2025 e le reazioni dei fidanzati alle clip sulle compagne. Proprio gli uomini anzi uno di loro, adesso, è tornato a far discutere. Pare sia arrivata una nuova segnalazione su Rosario che è entrato nel programma di Canale 5 con Lucia.

Temptation Island 2025: le segnalazioni su Rosario

Come ogni anno, Temptation Island fa parlare e anche questa edizione 2025 non è stata da meno. In particolare, negli ultimi giorni hanno fatto discutere alcune chiacchiere attorno alla coppia formata da Rosario e Lucia. Nello specifico una segnalazione che aveva parlato senza mezzi termini di loro due come “coppia fake”.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

“Loro due si sono messi d’accordo prima di entrare, posso dirti che hanno studiato tutto”, era stata la voce arrivata direttamente da una seguace dell’esperta di gossip Deianira Marzano. Proprio la nota esperta ha ricevuto, adesso, un’altra notizia, tutta da verificare, su Rosario.

L’ultimo avvistamento

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano sui social, il giovane sarebbe stato avvistato da solo insieme ad alcuni amici dopo la fine delle registrazioni in spiaggia. Questo dettaglio farebbe pensare che la storia con Lucia Ilardo sarebbe giunta al capolinea dopo Temptation. In questo senso, va detto, la segnalazione stona con quanto visto nel corso dell’ultima puntata quando il ragazzo si era emozionato esprimendo parole molto importanti verso la compagna.

Ad ogni modo tale avvistamento del giovane senza Lucia potrebbe non voler dire nulla di particolare in quanto, da regolamento del programma, le coppie di Temptation hanno l’obbligo di non farsi vedere insieme in pubblico dopo la fine delle registrazioni, per non rovinare l’effetto sorpresa sulle dinamiche e sugli esiti del reality. Staremo a vedere quindi quali novità ci saranno sul loro conto.