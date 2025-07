“La vita dà, la vita toglie, senza chiedere il permesso”: lutto per Veronica Ferraro

Una brutta notiza in casa di Veronica Ferraro e Davide Simonetta: un lutto ha colpito la famiglia dopo l’arrivo del piccolo Orlandino.

Una gioia immensa solamente pochi giorni fa con l’arrivo del loro primo figlio, Orlando. Ora, invece, un lutto pesante che ha reso decisamente più amare queste ore. Stiamo parlando quanto accaduto a casa di Veronica Ferraro e Davide Simonetta che hanno comunicato con un post struggente una terribile perdita subita.

Lutto per Veronica Ferraro e Davide Simonetta

Sono passati solo pochi giorni da quel bellissimo 15 luglio 2025, data nella quale è nato il loro primo figlio, Orlando. Davide Simonetta e Veronica Ferraro, adesso, sono stati subito messi a dura prova con un lutto che li ha colpiti da molto vicino. In queste ore, infatti, è morta la loro cagnolina Amelietta, così come la coppia era solita chiamarla.

Veronica Ferraro – www.donnaglamour.it

I due, da sempre vicinissimi agli animali e pieni d’amore per i cani con cui condividono esperienze ma anche tante iniziative in loro sostegno, hanno comunicato di aver perso la piccola Amelietta, la prima cagnolina della Ferraro come lei stessa ha ricordato in un messaggio su Instagram ricco di emozione e tanta tristezza.

L’addio ad Amelietta

La Ferraro, come detto, ha comunicato l’importante perdita subita con parole struggenti e alcuni scatti molto sentiti che riguardano la cagnolina e l’amore vissuto in famiglia: “Hai aspettato che Orlandino arrivasse, e poi hai deciso che potevi andare. La vita dà, la vita toglie, senza chiedere il permesso. Sei stata la mia prima cagnolina, mi hai insegnato che il cuore può legarsi a qualcuno anche se non dice mai una parola. Ci mancherai da morire Amelietta, spero che il paradiso sia pieno di biscotti, quelli a forma di osso come piacciono a te”, sono state le parole della nota influencer ricevendo tanti commenti d’affetto e sostegno da parte di fan e amici.