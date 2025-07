Veronica Ferraro ha partorito: è nato il primo figlio da Davide Simonetta

Veronica Ferraro ha partorito il primo figlio, frutto dell’amore che la lega al marito Davide Simonetta, sposato a settembre 2024.

Lieto evento in casa di Veronica Ferraro e Davide Simonetta: è nato il primo figlio. L’influencer e imprenditrice, che non vedeva l’ora di stringere tra le braccia il bebè, ha partorito nelle scorse ore e ha subito annunciato sui social la bella notizia.

Veronica Ferraro ha partorito: l’annuncio

Soltanto qualche mese fa, Veronica Ferraro annunciava di essere incinta del primo figlio, frutto del grande amore che dal 2023 la lega all’autore e produttore Davide Simonetta. Con un commovente video affidato ai social, l’imprenditrice e influencer confessava anche di aver fatto ricorso alla fecondazione assistita, scatenando qualche commento fuori luogo. Oggi, che finalmente ha partorito, quelle polemiche sono soltanto un lontano ricordo.

Dopo mesi trascorsi a immaginare il volto del bimbo, Veronica e Davide hanno stretto tra le braccia il loro piccolo miracolo che hanno chiamato Orlando, provando una felicità che entrambi faticano a descrivere a parole. Adesso per loro inizia un nuovo capitolo della loro esistenza, che li vedrà districarsi tra notti insonni, cambi di pannolini e pianti che in un primo momento saranno difficili da identificare, ma zeppo di momenti indimenticabili.

“15/07/2025. Quante volte ce lo siamo sognati quel pianto, quante volte abbiamo pianto noi immanginandolo. Eccoti qui Orlando, non riusciamo a smettere di guardarti. Ti amiamo tantissimo”, sono state le parole della coppia nel post social per dare il lieto annuncio.

Veronica Ferraro: il percorso con la fecondazione assistita

Veronica Ferraro ha parlato spesso sui social del suo percorso con la fecondazione assistita. Lei e il marito Davide sono riusciti a coronare il sogno di diventare genitori al primo tentativo di inseminazione, ma non tutti possono dirsi altrettanto fortunati. Nonostante la delicatezza dell’argomento, l’influencer ha ricevuto parecchie critiche per la sua scelta.

In uno dei suoi sfoghi, Veronica ha dichiarato: “Alcuni pensano che esistano gravidanze di serie A e di serie B, come se il modo in cui un bambino viene concepito potesse in qualche modo influire sul suo valore e sulla legittimità della sua esistenza. Oltre a questo, c’è un sottotesto giudicante, come se la fecondazione assistita fosse un modo ‘meno naturale’ di avere un figlio. Ma perché? È una soluzione medica a un problema biologico, esattamente come qualsiasi altro trattamento per la salute. Nessuno si sognerebbe di dire: ‘Ah, ma lui ha curato la sua malattia con un farmaco’, con lo stesso tono con cui certe persone parlano di fecondazione assistita. (…) Molte persone passano anni tra speranze, delusioni e sacrifici prima di riuscire ad avere un figlio, e ridurre tutto a un semplice: ‘Ah, ma loro hanno fatto inseminazione’ è sminuente e ingiusto“.